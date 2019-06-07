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"Укрзализныця" пустит новый грузовой поезд в Германию

7 июня, 17:48

Компания IPC Business UG готова совместно с "Укрзализныцей" организовать регулярный контейнерный поезд

Фото: Flickr

После того, как стало известно о намерении "Укрзализныци" запустить в июле контейнерный поезд между Украиной и Молдовой, руководство украинской железнодорожной компании достигло предварительной договоренности об организации аналогичного поезда в немецкий Лейпциг.

Об этом сообщил председатель правления компании Евгений Кравцов после переговоров, которые проходившей в Мюнхене на полях выставки Transport Logistic 2019.

"Укрзализныця" зарекомендовала себя как надежный партнер по перевозкам, как результат, наблюдаем большой интерес к себе со стороны европейских перевозчиков и интермодальных операторов по созданию регулярных контейнерных поездов в Европу. Сейчас ведем переговоры с компанией IPC Business UG, которая выразила готовность в течение ближайших месяцев организовать совместно с нами регулярный контейнерный поезд Киев-Лейпциг", – рассказал он.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян отмечал, что решение о запуске через Украину контейнерного поезда Китай – Польша уже выходит на финишную прямую.

Контейнерные перевозки "Укрзализныци" в 2018 году составили 334 963 TEU, что на 13% больше объема 2017 года. Увеличение произошло во всем видам сообщений: транзитном – на 24%, экспортном – на 17%, внутреннем – на 11% и импортном – на 8%.

Мы также писали, что с 1 апреля в Украине повысились тарифы на грузовые ж/д перевозки.

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Тег Укрзализныця, Германия, поезд, железная дорога, Лейпциг, грузоперевозки

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