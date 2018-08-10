"Укрзализныця" сократила пассажирские перевозки в Россию в пять раз

На днях министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о планах закрыть железнодорожное сообщение с РФ. В "Укрзализныце" готовы выполнять любое решение сверху. Такой ответ дали в железнодорожной компании на запрос "Сегодня" о возможности отмены поездов в Россию.

При этом в компании отмечают, с каждым годом количество пассажиров в Россию сокращается. В 2017 году "Укрзализныця" перевезла 0,9 млн украинцев в РФ. По сравнению с 2013-м – это в пять раз меньше и тенденция к уменьшению пассажиропотока продолжает сохраняться. Так за семь месяцев этого года в Россию поездами съездили 454,1 тыс. украинцев – это на 16,4% меньше аналогичного периода прошлого года.

По данным "Укрзализныци", между Украиной и Россией курсирует 13 пар поездов. Восемь из них – формирования "Укрзализныци", три – Молдовской железной дороги, и по одному – Российской и Азербайджанской.

Сама же Россия начала сокращать железнодорожные перевозки в Украину с 2014 года. А в 2017-м – пустила поезда в обход Украины.

По данным Госстата, число украинцев, которые ездят в Россию, за последний год увеличилось. В 2016-м – 3,8 млн украинцев побывали в РФ, а в 2017 – 4,3 млн. При этом в 2013-м в Россию посетило более 10 млн соотечественников.

Напомним, 11 июля в России задержали украинского проводника поезда Сергея Бугайчука. Его обвиняют в перевозке оружия в РФ. Проводник не признает себя виновным.