"Укрзализныця" составила топ-5 самых популярных внутренних маршрутов

Наиболее востребованными стали маршруты, которые соединили восток и запад Украины

"Укрзализныця", которая недавно назначила 15 дополнительных поездов к мартовским праздникам, назвала топ-5 наиболее востребованных популярных внутренних маршрутов в прошлом году. Об этом рассказали в пресс-службе госкомпании.

Самым популярным в 2019 году стал поезд № 45/46 Ужгород-Лисичанск. Билеты на этот поезд, который к тому же обеспечивает перевозки по самому длинному ж/д маршруту в Украине, купили 1,17 млн пассажиров.

На втором месте оказался поезд № 137/138 Хмельницкий-Лисичанск, которым воспользовались 1,04 млн пассажиров.

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На третьем – поезд № 121/122 Николаев-Ровно. Он перевез 816 тыс. пассажиров.

Четвертое место в рейтинге занял поезд № 69/70 Мариуполь-Львов, который за год обслужил 808 тыс. пассажиров.

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Пятым самым популярным поездом стал № 141/142 Львов-Бахмут, которым воспользовались 777 тыс. пассажиров.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что в течение 2019 года "Укрзализныця" перевезла в страны Европейского Союза и обратно 942,1 тысячи пассажиров, что на 14,9 % больше, чем в 2018 году.

Напомним, госкомпания хочет в будущем продавать билеты так, как их продают авиакомпании-лоукостеры – со скидкой, привязанной ко времени приобретения билета. Чем раньше приобрести билет, тем дешевле он обойдется.

Также мы рассказывали о новой услуге "Укрзализныци", которую она предложила пассажирам, – доставке ручной клади. Багаж смогут доставить либо с вокзала на вокзал, либо адресно – от двери до двери. В том, каковы преимущества этой услуги и сколько она стоит, разбирались новости "Сегодня".

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