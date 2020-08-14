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"Укрзализныця" возвращает поезд Киев – Запорожье

14 августа, 14:37

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Стало известно, когда возобновят курсирование составы №71/72

"Укрзализныця" (УЗ), которая ранее назначила дополнительные поезда на День Независимости, с 19 августа также возобновляет курсирование поезда №71/72 Киев – Запорожье. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

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Поезд отправится из Запорожья 19 августа, из Киева – 20 августа и будет курсировать через день.

Билеты скоро можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах, отметили в УЗ.

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Там также напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейсов. Усилена и обработка постельного белья во время стирки. Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

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Напомним, с 1 июня в Украине возобновились пассажирские железнодорожные перевозки. Поезда назначаются постепенно – в зависимости от эпидемической ситуации. Ее в областях оценивают по утвержденным Кабмином критериям.

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Киев Укрзализныця Запорожье поезда

Источник: Сегодня

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