"Укрзализныця" вводит услугу по доставке багажа: сколько это стоит

Услугу можно заказать в двух форматах: от вокзала - на вокзал или от двери - до двери

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С 3 февраля 2020 года "Укрзализныця", которая недавно назвала топ-5 популярных направлений, вводит услугу доставки ручной клади. Багаж смогут доставить либо с вокзала на вокзал, либо адресно – от двери до двери. Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

"Укрзализныця" делает очередной вклад в улучшение сервиса для своих пассажиров. Конечно, пользоваться новыми услугами сможет любой, но особенно полезными они будут для семей с детьми, пожилых людей, путешествующих самостоятельно, а также для людей с инвалидностью", – рассказал член правления госкомпании Марчин Целеевский.

Пока услуга будет предоставляться в пилотном режиме в трех поездах.

УЗ проработает механизм предоставления услуги на вокзалах Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Харьков-Пассажирский и в поездах № 79/80 Днепр – Киев – Днепр, № 92/91 Львов – Киев – Львов, № 63/64 Харьков – Киев – Харьков.

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В частности, пассажирам будет предлагаться доставка ручной клади с вокзала до вокзала или адресная – от двери до двери.

Заказ адресной доставки предусматривает, что курьер сам заберет багаж и доставит по конечному адресу в другом городе.

Стоимость услуги составит 200 гривен, если доставка будет осуществляться от вокзала до вокзала, и 350 гривен – если от двери до двери.

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Услуга предоставляется по желанию пассажира, который имеет проездной документ и совершает поездку от станции начального отправления до конечной станции прибытия поезда.

К перевозке принимается ручная кладь пассажира весом до 36 кг включительно.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине назвали топ-5 наиболее крупных по пассажиропотоку вокзалов.

Также мы сообщали, что в течение 2019 года "Укрзализныця" перевезла в страны Европейского Союза, где трудится много украинцев, и обратно 942,1 тысячи пассажиров, что на 14,9 % больше показателя 2018 года.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали писал о том, что на Киевском железнодорожном вокзале открыли зал отдыха для армейцев, прежде всего для тех, кто возвращается домой из зоны боевых действий или отбывает на восток.

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