"Укрзализныця" закрывает продажу билетов с четырех станций: список

На станциях можно будет только высаживать пассажиров

"Укрзализныця" (УЗ) из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине закрыла продажу билетов с четырех станций. Об этом говорится в сообщении УЗ.

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"Из-за ухудшения эпидемической ситуации закрыта продажа билетов по четырем станциям. Продажа билетов будет закрыта с 00:01 24 августа. На станциях можно будет делать только высадку пассажиров", – сообщили в УЗ.

Речь идет о станциях:

Коломыя;

Острог;

Черновцы;

Радивилов.

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Соответственно, изменения претерпит продажа билетов на такие поезда:

№702/701 Львов – Черновцы;

№136/135 Черновцы – Одесса;

№7/8 Киев – Черновцы;

№117/118 Киев – Черновцы;

№98/97 Ковель – Киев;

№46/45 Ужгород – Лисичанск;

№88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№122/121 Николаев – Ровно;

№232/231 Геническ – Ивано-Франковск.

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Напомним, с 1 июня в Украине возобновились пассажирские железнодорожные перевозки. Поезда назначаются постепенно – в зависимости от эпидемической ситуации. Ее в областях оценивают по утвержденным Кабмином критериям.

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