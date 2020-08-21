"Укрзализныця" закрывает продажу билетов с четырех станций: список

"Укрзализныця" (УЗ) из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине закрыла продажу билетов с четырех станций. Об этом говорится в сообщении УЗ.
"Из-за ухудшения эпидемической ситуации закрыта продажа билетов по четырем станциям. Продажа билетов будет закрыта с 00:01 24 августа. На станциях можно будет делать только высадку пассажиров", – сообщили в УЗ.
Речь идет о станциях:
- Коломыя;
- Острог;
- Черновцы;
- Радивилов.
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Соответственно, изменения претерпит продажа билетов на такие поезда:
- №702/701 Львов – Черновцы;
- №136/135 Черновцы – Одесса;
- №7/8 Киев – Черновцы;
- №117/118 Киев – Черновцы;
- №98/97 Ковель – Киев;
- №46/45 Ужгород – Лисичанск;
- №88/87 Ковель – Новоалексеевка;
- №122/121 Николаев – Ровно;
- №232/231 Геническ – Ивано-Франковск.
Напомним, с 1 июня в Украине возобновились пассажирские железнодорожные перевозки. Поезда назначаются постепенно – в зависимости от эпидемической ситуации. Ее в областях оценивают по утвержденным Кабмином критериям.
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