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"Укрзализныця" закрывает продажу билетов с четырех станций: список

21 августа, 13:51

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

На станциях можно будет только высаживать пассажиров

"Укрзализныця" (УЗ) из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине закрыла продажу билетов с четырех станций. Об этом говорится в сообщении УЗ.

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"Из-за ухудшения эпидемической ситуации закрыта продажа билетов по четырем станциям. Продажа билетов будет закрыта с 00:01 24 августа. На станциях можно будет делать только высадку пассажиров", – сообщили в УЗ.

Речь идет о станциях:

  • Коломыя;
  • Острог;
  • Черновцы;
  • Радивилов.

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Соответственно, изменения претерпит продажа билетов на такие поезда:

  • №702/701 Львов – Черновцы;
  • №136/135 Черновцы – Одесса;
  • №7/8 Киев – Черновцы;
  • №117/118 Киев – Черновцы;
  • №98/97 Ковель – Киев;
  • №46/45 Ужгород – Лисичанск;
  • №88/87 Ковель – Новоалексеевка;
  • №122/121 Николаев – Ровно;
  • №232/231 Геническ – Ивано-Франковск.
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Напомним, с 1 июня в Украине возобновились пассажирские железнодорожные перевозки. Поезда назначаются постепенно – в зависимости от эпидемической ситуации. Ее в областях оценивают по утвержденным Кабмином критериям.

Также смотрите видео об отдыхе летом во время карантина:

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Укрзализныця билеты поезда карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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