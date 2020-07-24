"Укрзализныця" пускает еще 46 электричек: список

С сегодняшнего дня, 24 июля, "Укрзализныця" (УЗ), которая задумалась о закупке швейцарских электричек, восстанавливает курсирование 46 пригородных поездов по Львовской железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Реклама

"Укрзализныця" восстанавливает курсирование 46 пригородных по территории обслуживания Львовской железной дороги. Первые из них отправятся в рейсы уже 24 июля, остальные – на следующей неделе", – говорится в сообщении.

Так, с 24 июля возобновлено движение 11 электричек:

№ 6109 Львов – Мостиска-2, 09:00-11: 03;

№ 6112 Мостиска-2 – Львов, 16:42-19:05;

№ 6437 Коломыя – Ивано-Франковск, 21:05-23:00;

№ 6452 Коломыя – Залещики, 08:30-11:38;

№ 6451 Залещики – Коломыя, 12:39-15:38;

№ 6441 Коломыя – Рахов, 09:05-13:22;

№ 6442 Рахов – Коломыя, 14:22-18:18;

№ 6092 Львов – Здолбунов, 10:08-14:31;

№ 6093 Здолбунов – Львов, 09:30-13:19;

№ 6204 Тернополь – Подволочиск, 09:19-10:35;

№ 6207 Подволочиск – Тернополь, 18:19-19:33.

С 25 июля начнут ходить еще девять пригородных поездов:

№ 6021 Львов – Сянки, 09:25-13:50;

№ 6022 Сянки – Львов, 14:50-19:30;

№ 6187 Львов – Мукачево, 09:07-15:08;

№ 6506 Мукачево – Стрый, 16:06-19:50;

№ 6042 Львов – Тернополь, 08:39-11:35;

№ 6045 Тернополь – Львов, 16:30-19:36;

№ 6438 Ивано-Франковск – Коломыя, 05:35-07:50;

№ 6404/6403 Ивано-Франковск – Яремче, 08:23-10:20;

№ 6404/6403 Яремче – Ивано-Франковск, 17:04-19:00.

С 27 июля пускают электричку № 6008 Трускавец – Львов, 05:46-08:20.

Реклама

Читайте также: "Укрзализныця" начала принимать электронный студенческий билет

В тренде Доллар входит в новый коридор: чего ждать от курса

До 1 августа в УЗ обещают восстановить курсирование еще 25 пригородных поездов:

№ 6062 Львов – Ходоров, 09:05-11:18;

№ 6067 Ходоров – Львов , 17:15-19:37;

№ 6051 Стоянов – Львов, 04:58-07:30;

№ 6052 Львов – Стоянов, 09:40-22:13;

№ 6081 Ходоров – Стрый, 05:54-07:00;

№ 6086 Стрый – Ходоров, 20:20-21:30;

№ 6132 Самбор – Стрый, 04:46-07:20;

№ 6135 Стрый – Самбор, 17:58-20:03;

№ 6131 Стрый – Самбор, 05:25- 07:38;

№ 6136 Самбор – Стрый, 17:15-19:30;

№ 6001 Рава-Русская – Львов, 04:43-06:52;

№ 6006 Львов – Рава-Русская, 20:45-23:00;

№ 7001 Львов – Мукачево, 07:15-11:29;

№ 7002 Мукачево – Львов, 15:56-20:08;

№ 6123 Львов – Шкло, 17:23-18:48;

№ 6124 Шкло – Львов, 19:00-20:28;

№ 6370 Стоянов – Киверцы, 04:10-07:20;

№ 6369 Кварц – Стоянов, 20:52-23:52;

№ 6323 Олевск – Сарны, 04:00-06:19;

№ 6326 Сарны – Олевск, 20:31-23:52;

№ 6341/6342 Сарны – Здолбунов, 06:29-09:20;

№ 6519/6520 Мукачево – Ужгород – Сянки, 08:25-10:32/10:40-13:40;

№ 6565/6566 Сянки – Ужгород – Мукачево, 14:05-17:05/17:15-19:14;

№ 6576 Батёво – Солотвино, 07:30-12:40;

№ 6593 Солотвино – Батёво, 17:12-23:10.

"Во время путешествий обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вынуждены вызвать работников Национальной полиции Украины", – напомнили в УЗ.

Напомним, с 1 июня в Украине возобновились пассажирские железнодорожные перевозки. Поезда назначаются постепенно – в зависимости от эпидемической ситуации. Ее в областях оценивают по утвержденным Кабмином критериям.

Также смотрите видео об отдыхе летом во время карантина:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама