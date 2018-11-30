"Укрзализныця" запустила экспресс в "Борисполь" с Порошенко и Гройсманом "на борту"

Первый рейс стал пробным, регулярное курсирование начнется через несколько часов

"Укрзализныця" (УЗ) отправила в первый рейс круглосуточный ж/д экспресс по маршруту Киев-Пассажирский – Дарница – Борисполь-Аэропорт.

В запуске приняли участие президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Только что мы запустили экспресс в аэропорт "Борисполь". Условно его можно назвать нашим экспрессом в Европейский Союз, потому что "Борисполь" – главные воздушные ворота в страны Евросоюза. ... Доступные авиаперевозки должны быть подкреплены и дешевым и удобным сообщением с аэропортом. В экспрессе в Борисполь 80 гривен – и вы добрались от вокзала до аэропорта или наоборот. Удобно, быстро, без пробок", – подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что пассажиропоток "Борисполя" ежегодно вырастает на 30%.

"Это украинцы, которые путешествуют в Европу", – сказал Порошенко.













Фото: УЗ, УНН

Фото: УЗ, УНН

Фото: УЗ, УНН

Фото: УЗ, УНН

Фото: УЗ, УНН

Фото: УЗ, УНН

"Сегодня запускаем железнодорожный экспресс из центра Киева в аэропорт "Борисполь". Проект реализовали очень быстро. От утверждения правительством до запуска первого поезда прошло всего 9 месяцев. ... Теперь можно без проблем прогнозировать время на дорогу до аэропорта – 35 минут с железнодорожного вокзала в "Борисполь", – заявил Гройсман.

Регулярное курсирование экспресса начнется в 13:00 30 ноября, уточнили в УЗ. По маршруту будут ходить четыре рейковых автобуса производства польской Pesa Bydgoszcz SA вместительностью до 120 пассажиров и с багажной зоной, модернизированные "Укрзализныцей".

Расписание экспресса Киев – аэропорт Борисполь

Билеты стоимостью 80 грн можно приобрести за наличный расчет в двух кассах на Центральном и Южном вокзалах, за безналичный – в четырех киосках самообслуживания, установленных в конкорсе над четырнадцатой колеей. Также пассажиры могут рассчитаться за проезд непосредственно в поездах по технологии, аналогичной киевскому метрополитену.

Стоимость реализации проекта составила 480 млн грн.

"В ходе реализации достроено к существующей железнодорожной инфраструктуре около 4 км пути, построена железнодорожная эстакада длиной 272 м над трассой M03 Киев-Харьков. Построены две пассажирские платформы с павильонами вблизи аэропорта и крытый пешеходный переход от платформ к терминалу D "Борисполя", — сообщается на сайте "Укрзализныци".

В рамках проекта также построены два зала ожидания с кондиционерами, телевизорами, розетками, Wi-Fi и зоной для детей. Вход в указанные зоны открыт при наличии билета на экспресс.

Ранее в "Укрзализныце" огласили название экспресса, который свяжет Центральный железнодорожный вокзал Киева с аэропортом "Борисполь". Теперь он называется Kyiv Boryspil Express. В голосовании за четыре дня приняло участие 10 тысяч пользователей Facebook, победил вариант от жителя Борисполя Евгения Захарова с 3,6 тыс. голосов. Ему дадут приз, но в "Укрзализныце" пока не уточнили, какой именно.

УЗ прогнозирует перевозить по маршруту Киев – Международный аэропорт "Борисполь" около 3,8 млн пассажиров уже в 2019 году и ведет переговоры об электрификации участка пути из Киева в международный аэропорт "Борисполь".

К слову, 25 октября на пробном экспрессе до аэропорта "Борисполь" уже ездили премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр инфраструктуры Владимир Омелян. Они проинспектировали завершение строительства и остались довольны поездом.