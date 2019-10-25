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"Укрзализныцю" планируют разделить на три компании: подробности

25 октября, 16:17

Компанию разделят на три оператора: грузовых и пассажирских перевозок и инфраструктурного

Фото: "Укрзализныця" / Facebook

Фото: "Укрзализныця" / Facebook

Акционерная компания "Укрзализныця", которая вернулась в сферу управления Министерства инфраструктуры, планирует до конца 2021 года завершить свое разделение на три оператора: грузовых и пассажирских перевозок и инфраструктурного. Об этом во время дебатов относительно возможности приватизации государственных монополий заявил заместитель директора по стратегическому развитию и инвестиционной политике компании Антон Саболевский.

"Если говорить о сроках: мы рассматриваем это по истечении двух лет. До конца 2021 года – выделение отдельных юрлиц по этим направлениям. Но здесь весь вопрос в том, насколько эффективно нам удастся сработать с государством в части решения проблемных вопросов на пути к этому разделу", – сказал он.

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Напомним, ранее Кабмин поручил госкомпаниям избавиться от лишнего имущества. Это решение касается и "Укрзализныци". О том, что "Укрзализныця" продаст непрофильные активы заявлял и глава компании Евгений Кравцов.

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Укрзализныця железная дорога компания

Источник: УНИАН

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