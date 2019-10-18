"Укрзализныцю" вернули Министерству инфраструктуры – Криклий

Компанию в будущем разделят на три оператора, заверил министр

Фото: "Укрзализныця" / Facebook

Кабинет министров вернул "Укрзализныцю" (УЗ) в сферу управления Министерства инфраструктуры. С 2017 года УЗ находилась в управлении Министерства экономического развития и торговли (сейчас – Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины).

О новом решении сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он отметил, что это позволит завершить реформу УЗ, которая началась три года назад.

"Укрзализныця" будет разделена на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а сама компания станет публичной (IPO)", – написал Криклий на своей странице в Facebook.

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Министр уточнил, что для этой реформы нужно принять новый закон о железнодорожном транспорте. Кроме того, Кабмин, по его словам, готовит реформу системы тарифообразования на услуги железнодорожных перевозок.

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Криклий рассказал, что планируется модернизация железнодорожной инфраструктуры и обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов.

"Также для улучшения качества предоставления пассажирских услуг планируем передавать в концессию вокзалы и внедрять системы управления качеством пассажирских перевозок в соответствии со стандартами Европейского Союза", – сообщил министр.

Напомним, ранее Кабмин поручил госкомпаниям избавиться от лишнего имущества. Это решение касается и "Укрзализныци". О том, что "Укрзализныця" продаст непрофильные активы заявлял и глава компании Евгений Кравцов.

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