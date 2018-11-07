В 4 аэропортах Украины проведут реконструкцию аэродромов

К 2023 году должны провести реконструкцию аэродромных комплексов в аэропортах Винница, Днипро, Мукачево и Черновцы. На это выделены деньги из правительственной целевой программы, передает Главком.

Госсекретарь Мининфраструктуры Андрей Галущак не конкретизировал возможных сумм на реконструкцию. Но добавил, что финансирование предполагается на следующие три года.

Кроме этого, заместитель министра финансов Юрий Гелетий отметил, что в рамках Государственной целевой программы развития аэропортов на период до 2023 года прошлом году было выделено 500 млн гривен на проектирование, реконструкцию и строительство аэродромного комплекса КП "Международный аэропорт Одесса".

В 2018 году на этот объект направлено еще 253 млн гривен.

24 февраля 2016 Кабмин принял государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года. В нее попали 17 авиапредприятий. Программа предусматривает приведение авиатранспорта к международным стандартам, развитие Украины как транзитного государства, повышение эффективности управления госимуществом.

Напомним, недавно министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что в проект госбюджета на 2019 год не удалось заложить средства на масштабную реконструкцию взлетно-посадочных полос украинских аэропортов.

Как ранее заявлял министр инфраструктуры Владимир Омелян, в Украине планируется строительство 10-15 маленьких аэропортов, которые будут обеспечивать внутренние перевозки. Министр уверен, что летать на самолетах должен каждый второй украинец.

Ранее мы писали, что в аэропорту Одессы приступили к несению службы три овчарки, спаниель и лабрадор. Их задача — выявлять пассажиров, которые перевозят наркотики.

Также сообщалось, что с вокзала в Киеве запустили пробный поезд в "Борисполь". Экспресс будет работать круглосуточно, а пассажиров обслужат стюарды.

Отметим, по итогам 2018 года пассажиропоток в украинских аэропортах может достичь 20 миллионов пассажиров.