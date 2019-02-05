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В аэропорту Одессы появится новая взлетно-посадочная полоса: названы сроки

Сегодня, 16:22

Министр Омелян напомнил о развитии региональных воздушных гаваней

Фото: Wikipedia
В аэропорту Одессы появится новая взлетно-посадочная полоса: названы сроки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/99b/65b/5c599b65bab03.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/99b/65b/5c599b65bab03.jpg Транспорт Министр Омелян напомнил о развитии региональных воздушных гаваней

Новая взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту "Одесса" будет сдана в эксплуатацию во второй половине или в конце 2019 года. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Развитие региональных аэропортов требует инвестиций и времени. С декабря 2017 года по январь 2019 года на аэропорт "Одесса" было выделено 922 млн грн. В этом году выделено 737 млн грн, планируется завершить строительные работы в аэропорту и ввести этот объект в эксплуатацию. Мы постараемся, чтобы это случилось во второй половине этого года, но реалистично это будет в конце этого года", – сказал министр.

В свою очередь, руководитель Госагентства инфраструктурных проектов (Укринфрапроект) Николай Божко отметил, что в итоге модернизации аэропорт сможет принимать на регулярной основе почти все типы воздушных судов категории С и D.
Также он отметил, что после реконструкции аэропорт "Одесса" сможет отправлять дополнительно 100 тонн грузов.

Напомним, ранее сообщалось, что новая взлетно-посадочная полоса аэропорта "Одесса" позволит принимать более тяжелые типы воздушных судов, включая Boeing 767.

Также мы писали, что в Украине построят новый международный аэропорт.

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Тег аэропорт, Омелян, взлетно-посадочная полоса, аэропорт Одесса

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Источник:

УНИАН

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