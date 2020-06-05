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В аэропорты не будут пускать сопровождающих: опубликованы правила

5 июня, 06:00

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

В помещении аэропортов и на борту самолетов следует носить маски

Госавиаслужба опубликовала рекомендации для авиакомпаний и аэропортов по работе после возобновления рейсов для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Avianews.

Рекомендации зафиксированы в решении о безопасности полетов №2020-05, введены в действие со 2 июня и фактически распространяют на территории Украины правила Европейского агентства по безопасности авиации (EASA) COVID-19.

В частности, документ запрещает вход в терминал провожающим и встречающим, а также пассажирам с признаками болезни. Авиакомпаниям предлагают стимулировать заболевших клиентов отказаться от поездки в аэропорт путем бесплатного перебронирования или отмены билета.

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В терминале и самолете пассажиров просят носить маску. Операторов аэропортов обязали покупать маски пассажирами, если они не смогли ее купить до приезда в терминал, а авиакомпании – обеспечить наличие необходимого запаса масок на борту.

Персонал кроме масок должен носить перчатками, а работники службы авиационной безопасности – дополнительно прозрачные экраны на лице. В терминале должна обеспечиваться дистанция 1,5 метра во время прохождения всех процедур.

Магазины в аэропортах за исключением важных сервисов работать пока не будут.

Однако операторы должны обеспечить пассажиров бесплатной питьевой водой.

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Если пассажиров доставляют к самолету автобусами, их количество должно быть увеличено, чтобы обеспечить достаточную дистанцию. Если посадка производится пешком или через телетрап, в самолет будут запускать пассажиров от последнего ряда к первому.

Авиакомпаниям разрешили продавать 100% мест на борту, но пассажиры должны рассаживаться как можно дальше друг от друга.

Госавиаслужба позволила аэропортам и авиакомпаниям корректировать правила EASA, если их невозможно выполнить в связи со специфическими ограничениями. Однако в таком случае следует разработать новые меры и согласовать их с регулятором.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что агентства, связанные с авиацией, на которой сильно отразилась пандемия коронавируса, опубликовали новый перечень принципов, которыми должны руководствоваться авиаперевозчики после ослабления карантинных мер.

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Напомним, с 24 марта украинцам запрещено выезжать из страны с туристической целью.

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