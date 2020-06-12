В "Борисполе" готовятся принимать путешественников: опубликованы правила

После того, как правительство разрешило открыть пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, международный аэропорт "Борисполь" обнародовал правила аэропорта и правила пересечения границы. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в Facebook.

"Пассажиры должны быть очень ответственными и еще тщательнее, чем обычно, готовиться к путешествию. Именно поэтому призываем вас внимательно ознакомиться с правилами аэропорта и правилами пересечения границы. И обязательно, перед тем как покупать билет и отправляться в путешествие, проверьте условия въезда в страну прилета", – предложили в пресс-службе.

Там отметили, что с 14 июня 2020 года всех пассажиров будут обслуживать в терминале D.

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В частности, перед выездом в аэропорт советуют обратить внимание на самочувствие: если есть такие симптомы – лихорадка, температура 38°С, кашель, одышка, потеря способности чувствовать запах и вкус, в "Борисполе" советуют отказаться от путешествия.

В терминал собираются пускать только пассажиров с посадочным талоном или билетом в медицинских масках или респираторах.

Для лиц, которые встречают или провожают пассажиров, – доступ в терминал ограничен. Исключение – сопровождающие в особых обстоятельствах (сопровождающие детей, которые улетают без сопровождения взрослых, пассажиров с ограниченной подвижностью и т.д.).

Если это предусмотрено авиакомпанией, перед выездом в аэропорт советуют заполнить информационную анкету от авиакомпании о состоянии здоровья.

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В аэропорту "Борисполь" советуют перед выездом в аэропорт обеспечить себя медицинскими масками или респираторами (одна маска на 2-3 часа путешествия), а также – одноразовыми перчатками и санитайзером (до 100 мл).

Что, отметим, противоречит распоряжению Госавиаслужбы, которое оговаривает, что именно операторы аэропортов обязаны покупать маски пассажирам, если они не смогли ее купить до приезда в терминал, а авиакомпании – обеспечить наличие необходимого запаса масок на борту.

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Перед выездом просят проверять наличие всех документов и условия пересечения границы и пребывания в стране прилета.

Кроме этого, советуют прибывать в терминал не позднее чем за 3 часа до запланированного отправления рейса.

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При входе в терминал будут измерять температуру. Если температура превышает 38°С или имеются иные симптомы, могут отказать в допуске в терминал или в посадке на самолет.

При прилете в аэропорт "Борисполь" также советуют соблюдать гигиену рук и дистанцирования, забирать багаж и как можно быстрее покидать здание терминала.

А также – по прилету следует установить и настроить приложение "Действуй дома" – оно необходимо для прохождения самоизоляции на территории Украины.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что агентства, связанные с авиацией опубликовали новый перечень принципов, которыми должны руководствоваться авиаперевозчики после ослабления карантинных мер. Согласно документу, "насколько это возможно", необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра на всех этапах полета, "когда это позволяют число пассажиров и конфигурация салона". Предлагается оставлять пустым каждый второй ряд, или хотя бы одно среднее кресло, а также увеличить расстояние между соседними креслами. Соответствующие правила должны убедить клиентов авиакомпаний, что они могут летать безопасно, а перевозчики могут преодолеть последствия пандемии.

С 15 июня "Укрзализныця" возобновит движение скоростного экспресса Kyiv Boryspil Express в международный аэропорт "Борисполь".

Напомним, железнодорожное сообщение в Украине возобновилось с 1 июня. Первый после ослабления карантина поезд отправился в рейс 1 июня в 6:12 утра.

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