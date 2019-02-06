В "Борисполе" рассказали, когда откроют терминал "F"
Терминал будет обслуживать лоукост-авиакомпании и чартерные рейсы
После начала работы в Украине крупнейшего лоукостера Ryanair Международный аэропорт "Борисполь" решил расконсервировать терминал "F". Запуск терминала планируется на весну 2019 года, заявил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин, передает "РБК-Украина".
Он также подтвердил терминал будет обслуживать бюджетные авиакомпании и чартерные перелеты.
"Также мы ведем переговоры с несколькими авиакомпаниями по поводу их перемещения в этот терминал. Это и классические авиакомпании… Также ведем переговоры с авиакомпаниями, которые выполняют чартерные рейсы", – подчеркнул Рябикин.
При этом новую взлетную полосу в "Борисполе" введут в эксплуатацию в 2022 году, добавил гендиректор аэропорта.
Как известно, в настоящий момент в аэропорту "Борисполь" для обслуживания пассажиров используется только терминал "D".
Терминал B, построенный в 1965 году и значительно расширенный в 2006-2011 годы, закрыт с 2014 года. При этом концепция развития аэропорта до 2045 года предусматривает снос терминала "B". О том, что терминал "В" "Борисполя" морально устарел и технически не подходит для дальнейшей эксплуатации, в аэропорту заявляли еще в 2016 году.
Терминал "F", построенный в 2010 году, прекратил работу в 2013 году.
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