В "Борисполе" рассказали, когда откроют терминал "F"

Терминал будет обслуживать лоукост-авиакомпании и чартерные рейсы

Фото из открытых источников.

В "Борисполе" рассказали, когда откроют терминал "F" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/862/e10/5c4862e109a53.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/862/e10/5c4862e109a53.jpg 2019-02-06T09:37:00+02:00 Транспорт Терминал будет обслуживать лоукост-авиакомпании и чартерные рейсы

После начала работы в Украине крупнейшего лоукостера Ryanair Международный аэропорт "Борисполь" решил расконсервировать терминал "F". Запуск терминала планируется на весну 2019 года, заявил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин, передает "РБК-Украина".

Он также подтвердил терминал будет обслуживать бюджетные авиакомпании и чартерные перелеты.

"Также мы ведем переговоры с несколькими авиакомпаниями по поводу их перемещения в этот терминал. Это и классические авиакомпании… Также ведем переговоры с авиакомпаниями, которые выполняют чартерные рейсы", – подчеркнул Рябикин.

Читайте также Между Днепром и Запорожьем строят новый аэропорт: Омелян озвучил сроки

При этом новую взлетную полосу в "Борисполе" введут в эксплуатацию в 2022 году, добавил гендиректор аэропорта.

Как известно, в настоящий момент в аэропорту "Борисполь" для обслуживания пассажиров используется только терминал "D".

Терминал B, построенный в 1965 году и значительно расширенный в 2006-2011 годы, закрыт с 2014 года. При этом концепция развития аэропорта до 2045 года предусматривает снос терминала "B". О том, что терминал "В" "Борисполя" морально устарел и технически не подходит для дальнейшей эксплуатации, в аэропорту заявляли еще в 2016 году.

Терминал "F", построенный в 2010 году, прекратил работу в 2013 году.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В "Борисполе" рассказали, когда откроют терминал "F"". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...