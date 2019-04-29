В Европе отменены сотни авиарейсов

Инцидент произошел из-за забастовки пилотов

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Мультинациональная авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) отменила 1,2 тысячи рейсов в аэропортах Швеции, Дании и Норвегии. Инцидент произошел из-за забастовки пилотов, которые требуют у компании повышения зарплат, сообщает агентство Associated Press.

Забастовка пилотов продолжается уже четыре дня. В ней принимает участие не весь состав штата пилотов авиакомпании, а некоторые из них. SAS нарушила осуществление по расписанию внутренних авиарейсов во всех трех странах, а также международных авиарейсов из этих стран.

Отмечается, что с марта профсоюз SAS Pilot Group, представляющий 95% пилотов компании, ведет переговоры с компанией о повышении зарплат. Очередная забастовка вызвана провалом этих переговоров.

Гендиректор SAS Рикард Густафсон призвал пилотов вернуться за стол переговоров, прекратив забастовку.

По подсчетам экспертов, забастовка пилотов ежедневно обходится SAS в 60-80 миллионов шведских крон (166,23 – 221,5 миллионов гривен, – прим.ред.).

Ранее в Международном аэропорту "Киев" им. И.Сикорского задержались несколько рейсов в Египет.

Также мы писали, что крупнейшая за семь лет забастовка парализовала Берлин. Работники общественного транспорта прекратили работу на полдня из-за неудовлетворительных условий труда и уровня зарплат.

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