В Европе с оптимизмом заговорили о туристическом сезоне-2020

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил надежду на возобновление этим летом общеевропейского туристического сезона, несмотря на то, что карантин поставил мировой туризм на паузу.
"Безусловно, в Европе будет туристический сезон этим летом. Будет ли он общеевропейским? Очень на это надеемся. Будет ли он национальным? Это точно", - сказал Бретон в интервью французскому телеканалу BFM.
В начале мая еврокомиссар отмечал, что "границы пандемии не совпадают с границами стран", поэтому некоторые зоны в ЕС могут быть открыты для туристов, тогда как другие останутся закрытыми.
Напомним, ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что туристы из всех стран мира смогут приезжать в Грецию с 1 июля, за исключением граждан государств со сложной эпидемической ситуацией. При этом не будет обязательных тестов на COVID-19 и самоизоляции.
Кроме того, сайт "Сегодня" рассказывал когда можно покупать авиабилеты в Италию. Подробнее об этом узнавайте из интервью с послом Украины в Италии Евгением Перелыгиным:
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