В Европе с оптимизмом заговорили о туристическом сезоне-2020

Некоторые страны при этом все же могут остаться закрытыми для отдыхающих

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил надежду на возобновление этим летом общеевропейского туристического сезона, несмотря на то, что карантин поставил мировой туризм на паузу.

"Безусловно, в Европе будет туристический сезон этим летом. Будет ли он общеевропейским? Очень на это надеемся. Будет ли он национальным? Это точно", - сказал Бретон в интервью французскому телеканалу BFM.

В начале мая еврокомиссар отмечал, что "границы пандемии не совпадают с границами стран", поэтому некоторые зоны в ЕС могут быть открыты для туристов, тогда как другие останутся закрытыми.

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Напомним, ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что туристы из всех стран мира смогут приезжать в Грецию с 1 июля, за исключением граждан государств со сложной эпидемической ситуацией. При этом не будет обязательных тестов на COVID-19 и самоизоляции.

Кроме того, сайт "Сегодня" рассказывал когда можно покупать авиабилеты в Италию. Подробнее об этом узнавайте из интервью с послом Украины в Италии Евгением Перелыгиным:

Посол Украины в Италии Видео: Сегодня

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