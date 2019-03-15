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В госслужбе назвали условие для запуска работы прифронтовых аэропортов

Сегодня, 15:29

"Мариуполь" и "Бердянск" зависят от размера буферной зоны на Донбассе

Фото: Wikipedia
В госслужбе назвали условие для запуска работы прифронтовых аэропортов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ba8/336/5c8ba83364368.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ba8/336/5c8ba83364368.jpg Транспорт "Мариуполь" и "Бердянск" зависят от размера буферной зоны на Донбассе

Запустить аэропорты "Мариуполь" или "Бердянск" для гражданской авиации можно после уменьшения буферной зоны военного конфликта. Об этом сообщил глава Государственной авиаслужбы Украины Александр Бильчук.

"Если аэропорт примет решение о возобновлении своей работы, то необходимо иметь все сертификаты и соответствовать требованиям по безопасности. Необходимо учитывать, что возле аэропортов, которые находятся рядом с зоной конфликта, существует буферная зона. Поэтому если будет принято решение и будут факторы, которые позволят уменьшить буферную зону аэропортов, то лишь тогда будет приниматься решение о возобновлении деятельности этих аэропортов", - отметил Бильчук.

Дело в том, что 1 марта президент Украины Петр Порошенко поручил запустить работу Мариупольского аэропорта
Бильчук отметил, что сейчас проводится работа по изучению возможности запустить аэропорт "Мариуполь" для гражданской авиации. 

"Хочу отметить, что президент Порошенко только поставил задачу изучить вопрос возобновления работы аэропорта "Мариуполь". И лишь после этого будет приниматься решение", – сказал он.

Кроме того, в 2018 году министр инфраструктуры Владимир Омелян предложил реконструировать аэропорт "Бердянск". А вот восстановление аэропорта Мариуполя, по его словам, "невозможно в связи с безопасностью".

Напомним, сегодня, 15 марта, аэропорт Ужгорода возобновил работу после трехлетнего перерыва. Работу воздушной гавани "запустили" президент Петр Порошенко и министр инфраструктуры Владимир Омелян:

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Тег аэропорт, Мариуполь, МАРТА, авиа, аэропорты

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Источник:

УНИАН

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