В Кабмине готовят масштабный аудит качества дорог

Недолгая весна обнажила суровую автомобильную действительность, которую на время опять засыпало снегом. Яма на яме – реальность, к которой украинцы с одной стороны привыкли, но с другой – это же и наши деньги. Налоги. Премьер Владимир Гройсман поручил сформировать специальные контролирующие группы, которые в первую очередь проверят тех подрядчиков, кто стелил асфальт в прошлом году. И за переделку заставят заплатить их же из собственного кармана.

"До меня доходят сигналы что не совсем прозрачно проходят процедуры отбора подрядных организаций. И здесь надо максимально транспарентно подойти, чтобы мы определились, если имеются где-то проблемы в регионах, чтобы их ликвидировать", – отметил он.

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Напомним, Кабинет министров Украины утвердил пять дополнительных бюджетных программ ремонта и строительства дорог на 2018 год, сообщил и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак.

При этом основная бюджетная программа на 6,6 млрд грн предусматривает продолжение работ на тех участках дорог, которые начали ремонтировать в прошлом году.

Как известно, дороги в Украине изношены на 95-97%. В 2017 году "Укравтодор" восстановил порядка 2000 км – около 1% от всей протяженности трасс. Такими темпами стране не хватит и 100 лет, чтобы восстановить все дорожное покрытие. Кроме того, трассы нуждаются в ежегодном ремонте. Ранее сайт "Сегодня" узнал, как Украине построить качественные трассы раз и навсегда.