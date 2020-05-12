В Кабмине назвали "обманом" бронирование билетов на рейсы из Украины

Пока некоторые страны принимают решения о возобновлении авиасообщения, в Украине речь таких изменениях еще не идет. Об этом рассказала пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Оксана Герасимова, сообщает Hromadske. По ее словам, те авиакомпании, которые начали объявлять о бронировании билетов на рейсы в мае-июне, просто вводят украинцев в заблуждение.

Герасимова подчеркнула, что решение по вопросу возобновления полетов может принимать исключительно правительство, и пока что причин для такого развития событий в ближайшее время нет. По ее словам, ЕС, к примеру, до 15 июня не рекомендует открытие границ для граждан третьих стран.

"О действиях авиакомпании по продаже билетов на 23 мая – такие действия к принятию решений правительством являются преждевременными и вводят в заблуждение пассажиров. Рекомендации по работе аэропортов готовятся, открытие сообщения с другими странами зависит от решений соответствующих правительств по открытию границ для граждан иностранных государств и эпидемиологической ситуации", – сказала Герасимова и посоветовала ориентироваться только на официальные заявления правительства.

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Напомним, ранее некоторые авиаперевозчики открыли бронирование билетов на рейсы с 23 мая. Причем речь идет и о внутренних, и о международных полетах. Информация о них отображается на онлайн-табло авиакомпаний. Вероятно, такие действия перевозчиков связаны с тем, что сейчас карантин в Украине официально продлен до 22 мая. Впрочем, правительство пока не анонсировало отмены всех ограничений с этой даты. Более того, в Кабмине не исключают, что карантин может быть продлен еще на несколько месяцев.

Как известно, еще с 17 марта Украина закрыла регулярное авиасообщение с другими странами на период карантина. Это привело не только к проблемам у авиакомпаний, но и тысячи украинцев застряли за границей и их пришлось вывозить спецрейсами.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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