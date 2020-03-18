В Кабмине рассказали, как будут эвакуировать украинцев из Польши

После того, как украинцев эвакуировали из Италии, стало известно, что украинцев из Польши эвакуируют спецпоездами. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Министерство и "Укрзализныця" работают над возвращением граждан. Сейчас планируем, как в ближайшие дни вывезти украинцев с территории Польши. Для этого предназначены спецпоезда Перемышль – Киев. Все пассажиры пройдут соответствующие санитарно-эпидемиологические процедуры", - написал он.

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Ранее сообщалось, что от коронавирусной инфекции COVID-19 за границей лечатся 12 украинцев. Два мужчины в Польше к двум мужчинам, еще двое зараженных обнаружили в Италии, пятерых – в Германии и по одному – в Объединенных Арабских Эмиратах, Молдове и Доминиканской Республике.

Как известно, в Украине ввели общенациональный карантин, 17 марта Украина закрыла свои границы из-за распространения коронавируса. Позже был веден запрет на пассажирские перевозки внутри страны. А также были введены ограничения на поездки общественным транспортом.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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