В крупных городах Украины хотят построить перехватывающие стоянки

Министерство регионального развития предложило еще раз обновить государственные строительные нормы (ГСН) и ввести возможность проектирования на въезде в центральные районы крупных городов перехватывающих стоянок для авто. Об этом сообщил замглавы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе.

"Практика создания перехватывающих парковок для авто существует во многих странах Европы и мира, ведь это значительно облегчает движение в крупных городах, разгружает центральные районы от чрезмерного количества индивидуальных автомобилей. Таким образом, владелец авто, заезжая в центр города, имеет возможность оставить свой автомобиль на парковке и пересесть на общественный транспорт, чтобы удобно добраться до места назначения. Поэтому в изменениях к ГСН относительно автостоянок мы предлагаем ввести возможность организации перехватывающих парковок для авто в крупных городах Украины", – написал Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Замминистра уточнил, что перехватывающие стоянки должны располагаться вблизи железнодорожных станций, авиационных терминалов, станций метрополитена, остановок маршрутного такси и другого общественного транспорта, расположенных на подъезде к центральной части города. Причем стоянки нужно будет располагать на расстоянии не более чем в 150 м от объекта обслуживания.

Парцхаладзе уверен, что это будет способствовать уменьшению пробок на дорогах, повышению экологического состояния городов, налаживанию транспортного движения в центральных районах городов.

Впрочем, ГСН используются лишь при проектировании новых объект и реконструкции старых. Поэтому в ближайшее время улицы вряд ли изменятся.

Напомним, ранее стало известно, что в украинских городах появятся транспортно-пересадочные узлы, а крупным населенным пунктам Украины придется составлять транспортные схемы на 40 лет вперед. Кроме того, должны появиться велодорожки, а полосы движения – стать уже.

Эти изменения вводятся в рамках имплементации новых государственных строительных норм, которые вступают в силу с 1 сентября.

Также Кабмин водит новые строительные нормы для жилых домов: