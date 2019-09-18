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В Мининфраструктуры назвали задачу Верховной Рады до 2020 года

18 сентября, 13:22

Верховная Рада уже приняла несколько инфраструктурных законопроектов

Фото: М. Палинчак

Фото: М. Палинчак

Министерство инфраструктуры Украины надеется, что Верховная Рада выполнит Соглашение об ассоциации с ЕС в сфере транспорта за 100 дней. Речь идет о принятии законопроектов о железнодорожном, внутреннем водном, автомобильном транспорте и о перевозке опасных грузов. Об этом заявил глава ведомства Владислав Криклий на встрече с руководителем отдела сотрудничества Представительства Европейского Союза в Украине Штефаном Шльонингом, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, цель министерства – способствовать принятию всех евроинтеграционных законов до конца этого года.

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Криклий сообщил, что на прошлой неделе Рада уже приняла несколько инфраструктурных законопроектов, в частности, об осуществлении габаритно-весового контроля и внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда. Также в первом чтении были приняты законопроекты относительно источников финансирования дорожного хозяйства Украины и по управлению безопасностью автомобильных дорог.

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"В этом месяце мы также планируем согласовать окончательные варианты текстов законопроектов о внутренних водных путях и о железнодорожном транспорте. Сейчас мы просчитываем все риски и проводим необходимые расчеты", - сообщил министр инфраструктуры.

Ранее министр экономики назвал главные приоритеты Украины на европейском направлении.

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Мининфраструктуры Соглашение об ассоциации с ЕС Криклий

Источник: Сегодня

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