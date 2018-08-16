"В Москву будут ходить только медведи": Омелян анонсировал новые ограничения для России

Сегодня, 13:54

Министр сообщил, что подписал "исторический документ", который касается сообщения со страной-агрессором

Владимир Омелян. Фото: архив
Владимир Омелян. Фото: архив

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал введение новых ограничений в сообщении с Россией в ответ на действия страны-агрессора.

"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", – сообщил Омелян.

Глава Мининфраструктуры отметил, что ограничения, о которых идет речь, будут касаться не только упомянутого ранее железнодорожного пассажирского сообщения.

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Ранее глава украинского Минифраструктуры Владимир Омелян уже неоднократно выступал за отмену ж/д сообщения с РоссиейПо его словам, также будет "вестись разговор" и с автобусными перевозчиками. Как объяснял министр, в вопросе железнодорожного сообщения с Россией  есть две составляющие – грузовая и пассажирская. По его словам, также будет "вестись разговор" и с автобусными перевозчиками.

"Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению Кишинев – Москва и несколько украинских, следующих в Москву. После анализа, проведенного "Укрзализныцей", мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера", – рассказывал ранее Омелян.
железная дорога, поезда, мининфраструктуры, Омелян, ж/д

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Источник:

Интерфакс-Украина

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