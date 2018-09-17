"В Москву будут ходить только медведи": Украина рассматривает процесс прекращения пассажирских перевозок в Россию

Украинцы так и не отказались от путешествий в Россию – разве что стали больше на них тратить

"В Москву будут ходить только медведи", – ровно месяц назад об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Касалось это документа за подписью министра о прекращении пассажирского сообщения с Россией. В настоящее время этот документ под грифом "Секретно".

Конечно, процесс прекращения пассажирских перевозок с восточным соседом – кропотливая вещь. Ведь только из Украины в Россию переезжают за год четыре миллиона наших граждан.

Журналисты "Сегодня" решили проверить, на чем можно добраться до Москвы, если будет необходимо, а железнодорожное или любое сообщение все же запретят. Кто на этом в таком случае заработает, и главное – сколько это будет стоить и безопасна ли дорога.

Поезд Львов – Москва. Пассажирам этого поезда – работникам в командировке, заробитчанам или тем, кто едет к родным, – вероятно, повезло запрыгнуть в последний вагон. Хотя и билет не из дешевых: от 2 до 4 тысяч гривен стоит путешествие в страну-агрессор по железной дороге. Бонус – основательная беседа с российскими пограничниками.

Но вскоре путешественников в Россию может ожидать квест значительно сложнее.

"Подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", – заявил министр инфраструктуры Омелян.

Позже министр пояснил: отмена пассажирских поездов – только первый шаг. Правительство готовит комплекс запретов в ответ на оккупацию территорий и блокировку украинских судов в Азовском море.

По данным Госпогранслужбы, в 2017 году украинцы съездили в РФ 4,4 миллиона раз. Впервые за время войны цифра выросла, достигнув уровня 2014 года. Россияне же путешествуют к нам в три раза реже. Их железная дорога закрыла маршруты в Украину еще в прошлом году.

Самый дешевый альтернативный вариант – автобус. Только с киевских вокзалов ежедневно отправляется по 8 автобусов. Билет в Москву обходится в 600 гривен. Однако первой неожиданностью стало отсутствие туалета. Другой сюрприз – никто не знает времени прибытия.

Дорога непредсказуема. За четыре часа можно добраться границы. Сначала – украинский контроль. Полтора часа выходить из автобуса запрещено. От удушья кружится голова, кондиционер выключен, люк не открывается. На российской стороне людей наконец выпускают, чтобы закрыть снова. Еще час нужно ждать проверки документов. И проходят ее не все.

После четырех часов ожидания, проверок и без трех пассажиров в салоне автобус, наконец, отправляется дальше. Впереди ночь в пути. В итоге – 17 часов в автобусе. Правда, совсем без комфорта, от неудобного сидения очень болит шея, зато сэкономили.

На маршруте в основном украинские автоперевозчики. Казалось бы, именно они выиграют от закрытия железнодорожного сообщения. Но в одном из интервью министр инфраструктуры предупредил – автобусные маршруты тоже перекроют.

Поездка в таком транспорте – настоящая русская рулетка, ведь проверяет его исправность только владелец. И нет никакой гарантии, что на границе пропустят. Но какая альтернатива? Сейчас в России только по официальным данным проживают 3 миллиона граждан Украины – каждый 12-й. И если вы уже там, а поезда и автобусы отменили, как вернуться домой?

Журналисты нашли лазейку. Запрет на железнодорожные перевозки между Украиной и Россией не будет касаться транзитных поездов.

Например, на поезде Москва – Кишинев можно доехать в Киев за 3,5 тысячи гривен. Границу съемочная группа прошла без эксцессов – поезд должен прийти по расписанию, поэтому на проверку выделено ровно 40 минут. Так же и на украинской границе. Проверка по базе данных и готово – добро пожаловать домой!

Лампа не работает, постель влажная и еще и грязная. Но если украинские поезда не будут ходить, даже такой относительный комфорт будет недоступен.

В "Укзализныце" уже сообщили – готовы остановить перевозки, только поступит распоряжение. Хотя такой запрет будет стоить не менее 180 млн гривен в год. Ведь 3 из 5 самых прибыльных направлений – украино-российский.

"Прибыль, которая получалась государственным украинским предприятием" Укрзализныця" будет идти в доход от государственных железных дорог Молдовы. А" Укрзализныця "вынуждена будет сократить 5 тысяч сотрудников в разных частях страны", – Отметил Александр Кава, заместитель министра инфраструктуры 2014-2015рр.

Остается, конечно, авиасообщение. 5000 гривен стоит билет на самолет из Киева в Москву – в обход санкций, через Беларусь. Закрытие неба стоило Украине 20 миллионов евро. Между тем, Беларусь за счет небывалого роста транзитных рейсов увеличила воздушный флот. Но украинцы так и не отказались от путешествий в Россию – разве что стали больше на них тратить.

Ранее Омелян уже неоднократно выступал за отмену ж/д сообщения с Россией. По его словам, также будет "вестись разговор" и с автобусными перевозчиками. Как объяснял министр, в вопросе железнодорожного сообщения с Россией есть две составляющие – грузовая и пассажирская.

Эксперты сомневаются в целесообразности таких инициатив. Политолог Руслан Бортник считает, что вероятность перекрытия пассажирского сообщения между странами высока, и связывает это с приближающимися выборами, однако отмечает, что это пагубно отразится на экономике.