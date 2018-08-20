В Мукачево готовятся к запуску поезда до Будапешта

Сегодня, 10:10

Горсовет отчитался о ремонте на подъездах к вокзалу

Фото: горсовет Мукачево
Фото: горсовет Мукачево

В Мукачево Закарпатской области  отремонтировали часть улицы Вокзальной. Эта улица ведет к строящейся пассажирской ж/д платформе, с которой будет осуществляться посадка на поезда до Будапешта. Отчет опубликовал Мукачевский горсовет.

Так, на улице вымостили плиткой тротуар, а также засыпали щебнем основу на участке, где нет асфальтового покрытия.

Отмечается, что ремонт прошел на средства местного бюджета. 

Новая платформа будет примыкать к пути европейского стандарта – 1 435 мм. Ее строит "Укрзализныця". В целом проект запуска ж/д сообщения Украины с Венгрией будет реализован совместно с венгерскими государственными железными дорогами. Помимо строительства платформы, УЗ приведет в порядок около 40 километров "узкоколейки".

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Ранее и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов отмечал, что прямой поезд Мукачево – Будапешт планируется запустить до конца лета 2018 года. На новом поезде с Закарпатья в столицу Венгрии можно будет добраться за шесть часов.

Напомним, также Министерство инфраструктуры хочет соединить высокоскоростной евроколеей столицу с Харьковом, Днепром, Одессой и Львовом. Такие магистрали уже есть в Китае, Японии, Испании и других странах. Делать скоростными хотят не существующие колеи шириной 1520; планируется строить с нуля узкие – на 1435 см, которые используются в Европе. Кабинет министров уже утвердил такую цель в Национальной транспортной стратегии.
Укрзализныця, ремонт, железная дорога, Будапешт, Мукачево, узкоколейка

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Источник:

"Сегодня"

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