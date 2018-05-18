В МВД рассказали о процедуре изъятия прав у водителей-новичков

Если первые права, которые водитель получил на два года, заберут через суд, придется заново учиться в автошколе

Недавно, в Кабинете министров изменили действующий Порядок временного изъятия водительских удостоверений. Согласно новым изменениям, у водителей-новичков за нарушение правил дорожного движения будут навсегда забирать права.

Напомним, что ранее появилось другое нововведение, водителям начали выдавать первые права всего на два года, и с ограниченным правом управления автомобилем – скорость не должна превышать 70 км/час.

Временные права по истечении двух лет можно обменять на постоянные (которые действуют 30 лет) без сдачи экзаменов и при условии, что было совершено не больше двух административных правонарушений. Если же было три и больше нарушений, тогда для получения постоянных прав нужно сдавать экзамен.

Вернуть "двухлетние" права водители не могут; для того, чтобы получить новое удостоверение, нужно пройти медосмотр, подготовку, сдать экзамен по вождению в сервисном центре МВД.

"Сообщаем, что в случае совершения лицом в течение двух лет со дня выдачи впервые водительского удостоверения трех и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения обмен на удостоверение водителя, которое действительно 30 лет, осуществляется с составлением теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД", – рассказали в комментарии "Сегодня" в главном сервисном центре МВД.

О том, за что могут изъять права более детально читайте в материале сайта "Сегодня": Безвозвратное лишение прав: как будет работать в Украине новая система