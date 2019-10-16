В поездах "Интерсити" появится Wi-Fi: "Укрзализныця" озвучила сроки

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

"Укрзализныця" (УЗ) планирует обеспечить доступ к сети Wi-Fi в поездах "Интерсити", в которых ранее сняли запрет на перевозку велосипедов.

Как заявил глава правления УЗ Евгений Кравцов, Wi-Fi в скоростных поездах должен появиться в 2020 году.

"Мы сейчас над этим работаем. После реализации проекта по Киевскому вокзалу, в зависимости от результатов, планируем по подобной модели запустить его в поездах "Интерсити" в течение 2020 года", – сказал Кравцов.

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Ранее Кравцов объяснял, что есть два механизма запуска Wi-Fi в поездах: первый – это инвестиции средств УЗ, а второй вариант – запуск частного инвестора, который будет зарабатывать на предоставлении услуг и рекламе. Кравцов отметил, что первый вариант не сработал, поэтому УЗ на примере вокзала в Киеве будет тестировать второй.

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Напомним, в рамках подготовки к Евро-2012 на маршрутах поездов "Интерсити" была построена сеть широкополосного радиодоступа. Сеть предназначалась для предоставления доступа в интернет пассажирам поездов и техническим службам "Укрзализныци". Однако, как ранее заявлял Кравцов, подрядчики не очень качественно выполняли работы.

Недавно также стало известно, что из Киева в Херсон пустят еще один поезд "Интерсити". Сейчас по маршруту Киев – Херсон курсируют скоростной поезд "Интерсити" № 766 и ночной пассажирский поезд № 102.

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