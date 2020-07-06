В посольстве предупредили об ограничениях при въезде в Венгрию

Венгрия выставила множество условий для транзита через свою страну

Посольство Украины опубликовало правила транзита для украинцев через Венгрию, для которых въезд в ЕС в целом остается закрытым. Разъяснение опубликовано на официальной странице посольства в Facebook.

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Согласно сообщению, граждане Украины могут пересечь транзитом территорию Венгрии и не нуждаются в получении индивидуального разрешения, если возвращаются в Украину автотранспортом.

Транзит разрешен, если у человека есть документ о постоянном месте жительства, разрешение на пребывание, вид на жительство, виза на длительное трудоустройство или другой документ, подтверждающий право на длительное пребывание в стране назначения, выданный официальным органом этой страны.

При этом лица, пересекающие территорию Венгрии, должны отвечать всем требованиям для въезда, определенным Кодексом Шенгенских границ. Путешественники должны дать согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.

В настоящее время в разрешении на транзит не нуждаются лица, которые следуют в европейское государство, которое позволяет гражданам Украины въезд на свою территорию без разрешительных документов, например при наличии только биометрического паспорта.

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В таких случаях для транзита через Венгрию необходимо показать на границе биометрический паспорт или визу, медицинскую страховку, которая действует на территории ЕС, финансовое обеспечение, документ, подтверждающий намерение посетить страну назначения (бронирование отеля, документ на право собственности на недвижимость), а также при необходимости документы, подтверждающие возможность въезда в другие транзитные страны, такие как Румыния, Сербия, Хорватия, Словения, Австрия, Словакия.

Во всех остальных случаях необходимо получать разрешение венгерской полиции на транзит, заполнив электронную заявку.

Учитывая постоянные изменения в ситуации вокруг распространения коронавируса, посольство рекомендует получить разрешение венгерской полиции, даже если все документы имеются в наличии.

На украинско-венгерской границе для транзита можно использовать пункты пропуска "Тиса" и "Лужники".

"Остановки в рамках использования гуманитарных коридоров должны осуществляться в минимально необходимом для пересечения территории страны количестве, в определенных органами власти зонах отдыха и АЗС. Контроль над соблюдением правил транзита осуществляется полицией", – сказали в посольстве.

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При этом въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев. Покупка билета на авиарейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

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