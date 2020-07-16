Как отдохнуть в Хорватии: новые правила въезда для украинцев

Требования к путешественникам изменила и Венгрия, через которую украинцы едут в Хорватию

Хорватия является одним из наиболее популярных туристических направлений среди украинцев. И теперь граждане нашей страны, которые путешествуют в Хорватию с туристической или деловой целью, могут въезжать туда без обязательной 14-дневной самоизоляции. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в Посольстве Украины в Республике Хорватия.

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При этом украинцы, которые путешествуют в Хорватию, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 за последние 48 часов (от времени взятия забора до прибытия и прохождения контроля).

При отсутствии документа с отрицательным ПЦР-тестом на рассмотрение эпидемиолога могут разрешить въезд в Хорватию с обязательной семидневной самоизоляцией и последующим прохождением ПЦР-теста за деньги путешествующего.

Такие изменения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Институт здравоохранения Хорватии ввел 10 июля. В то же время новые правила въезда и пребывания в стране не коснутся украинцев, которые приехали в Хорватию до 10 июля.

Также перед планированием путешествия в Хорватию в Посольстве Украины в Республике Хорватия рекомендуют:

проверить, относится ли цель поездки к категории, при которой разрешен въезд в Хорватию в период действия ограничительных мероприятий;

в случае туристической цели поездки иметь в наличии документ, подтверждающий бронь отеля/апартаментов;

иметь при себе отрицательный ПЦР-тест за последние 48 часов;

зарегистрировать свое намерение на путешествие в Хорватию через сайт МВД Республики Хорватия. Это ускорит прохождение пограничного контроля, но не является разрешением на гарантированный въезд в Хорватию;

иметь действительный биометрический паспорт и страховой полис.

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Кроме того, изменила правила въезда и Венгрия, по территории которой украинцы путешествуют в Хорватию на автомобилях.

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Заехать в Венгрию можно только через пункты пропуска "Тиса" и "Лужанка". Остановки должны осуществляться только в определенных зонах отдыха и АЗС, а время транзита не может превышать 24 часа. Индивидуального разрешения венгерской полиции для транзита не надо. Также дополнительные разрешения не нужны в случае, если:

путешественник дает согласие пройти проверку на COVID-19 и не имеет признаков подозрения на инфекцию;

путешественник отвечает всем требованиям для въезда по Кодексу Шенгенских границ (биометрический паспорт, виза, медицинская страховка, действующая на территории Европы, финансовое обеспечение);

у него есть документ, подтверждающий право на въезд в страну назначения (в зависимости от требований конкретной страны: вид на жительство, рабочая виза, бронирование отеля, документ на право собственности недвижимости, результаты тестов на вирус и т.п.), а также при необходимости документы, подтверждающие возможность въезда в другие транзитные страны (Румыния, Сербия, Хорватия, Словения, Австрия, Словакия).

Напомним, 15 июля ЕС пересмотрел список третьих стран так называемой "зеленой" зоны, гражданам которых разрешен въезд в Шенгенскую зону, исключив из него Сербию и Черногорию. Таким образом, на сегодняшний день въезд в Евросоюз разрешен гражданам 13 стран. Украина в этот список не входит.

В то же время Кабинет министров Украины повысил показатель количества больных "красной" зоны с 40 до 55 активных больных на 100 тыс. населения. Таким образом, украинцам, которые возвращаются из Албании, Египта и Болгарии (по показаниям Минздрава по состоянию на 9 июля) больше не нужно проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию или получать отрицательный тест на коронавирус.

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Кроме того, с 16 июля без прохождения двухнедельного карантина и без отрицательного теста на коронавирус въезд украинцам разрешила Болгария.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что сейчас украинцев пускают в 25 стран:

Брифинг Дмитрия Кулебы 14 июля

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