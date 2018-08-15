В России рассказали, чем для Украины грозит прекращение ж/д-сообщения с РФ

Минтранс России не видит никакого эффекта от таких мер, кроме дискомфорта для пассажиров

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что в случае, если Украина отменит пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, российская сторона примет "ответные меры", передает ТАСС. Вместе с тем, от такого решения украинской стороны в российском Минтрансе не ждут никакого эффекта, кроме дискомфорта для путешествующих.

"В первую очередь такого рода меры повлекут невозможность граждан России и Украины пользоваться услугами транспорта. Кроме неудобств и дискомфорта это ничего другого не повлечет", – подчеркнул российский министр.

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Ранее глава украинского Минифраструктуры Владимир Омелян уже неоднократно выступал за отмену ж/д сообщения с Россией. По его словам, также будет "вестись разговор" и с автобусными перевозчиками. Как объяснял министр, в вопросе железнодорожного сообщения с Россией есть две составляющие – грузовая и пассажирская.

"Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению Кишинев – Москва и несколько украинских, следующих в Москву. После анализа, проведенного "Укрзализныцей", мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера", – рассказывал ранее Омелян.