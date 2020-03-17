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В России заговорили о банкротстве авиакомпаний из-за коронавируса

17 марта, 12:15

Денис Беспалов

На данный момент авиасообщение России и ряда стран ограничено

Ситуация с закрытием международных полетов из России из-за распространения по миру коронавируса может привести к банкротству ряда авиакомпаний. Такое мнение высказал первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько.

"Снижение доходов авиакомпаний от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов в случае снижения курса рубля может привести к значительным убыткам и трудностям в работе организаций гражданской авиации. Фактически возникают рынки банкротств в первую очередь авиаперевозчиков, и других организаций", – сказал он.

На данный момент авиасообщение РФ и ряда стран ограничено. За последние полтора месяца на фоне распространения коронавируса были ограничены полеты в страны Европейского союза, Китай, Южную Корею, Иран, Узбекистан и др.

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Он также сообщил, что убытки российских авиакомпаний в случае приостановки полетов до конца года могут превысить 100 млрд рублей (1,34 млрд долл).

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"Различные цифры называются, если такая ситуация сохранится до конца года. Эти цифры различны, они требуют проверки, но называются – свыше 100 млрд рублей", – сказал он, говоря об убытках авиакомпаний.

Нерадько добавил, что авиакомпании России недополучили из-за закрытия полетов в Китай только в феврале 2019 года 1,7 млрд рублей (230 млн долл.).

Как известно, 17 марта 2020 года с 00:00 Украина отменила все международные регулярные пасажирские рейсы – авиа-, железнодорожные и автобусные. С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия авиакомпания банкротство авиасообщение росавиация

Источник: ТАСС

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