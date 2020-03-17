В России заговорили о банкротстве авиакомпаний из-за коронавируса

Ситуация с закрытием международных полетов из России из-за распространения по миру коронавируса может привести к банкротству ряда авиакомпаний. Такое мнение высказал первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько.
"Снижение доходов авиакомпаний от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов в случае снижения курса рубля может привести к значительным убыткам и трудностям в работе организаций гражданской авиации. Фактически возникают рынки банкротств в первую очередь авиаперевозчиков, и других организаций", – сказал он.
На данный момент авиасообщение РФ и ряда стран ограничено. За последние полтора месяца на фоне распространения коронавируса были ограничены полеты в страны Европейского союза, Китай, Южную Корею, Иран, Узбекистан и др.
Он также сообщил, что убытки российских авиакомпаний в случае приостановки полетов до конца года могут превысить 100 млрд рублей (1,34 млрд долл).
"Различные цифры называются, если такая ситуация сохранится до конца года. Эти цифры различны, они требуют проверки, но называются – свыше 100 млрд рублей", – сказал он, говоря об убытках авиакомпаний.
Нерадько добавил, что авиакомпании России недополучили из-за закрытия полетов в Китай только в феврале 2019 года 1,7 млрд рублей (230 млн долл.).
Как известно, 17 марта 2020 года с 00:00 Украина отменила все международные регулярные пасажирские рейсы – авиа-, железнодорожные и автобусные. С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.
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