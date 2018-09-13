В Ryanair готовятся к крупнейшей забастовке за всю историю лоукостера

Бортпроводники ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair 28 сентября проведут очередную забастовку. Протесты пройдут в пяти европейских странах: Бельгии, Испании, Италии, Нидерландах и Португалии, пишет бельгийская L'Echo.

Вопрос об акции обсуждался уже несколько недель, представители профсоюзов подтвердили дату на пресс-конференции в Брюсселе в четверг.

Ранее семь профсоюзов, в которых состоят работники Ryanair, заявляли, что забастовка может стать крупнейшей в истории авиаперевозчика.

По словам представителя бельгийского профсоюза, к бастующим также могут присоединиться коллеги из Германии. Однако в самом Ryanair сообщили, что отмены рейсов в случае такой забастовки будут минимальными.

"Если 28 сентября произойдет еще одна безуспешная забастовка бортпроводников, то, как мы показали вчера в Германии, Ryanair заранее сообщит клиентам об отмене небольшого числа рейсов", – приводятся в пресс-релизе компании слова ее директора по маркетингу Кенни Джейкобса.

Напомним, 12 сентября Ryanair отменила 150 из 400 рейсов в Германии в связи с 24-часовой забастовкой 400 пилотов и 1 тыс. бортпроводников.

Пилоты и бортпроводники добиваются улучшения условий труда и увеличения зарплат. Они уверяют, что очередной раунд переговоров между работниками и руководством авиакомпании результатов не принес.

Во время позапрошлой забастовки только в Германии были отменены 250 рейсов Ryanair. Таким образом, забастовка нарушила планы путешествий более 55 тысяч пассажиров, из них около 42 тысяч – в Германии.

Всего лоукостер выполняет около 2,5 тыс. рейсов в сутки.