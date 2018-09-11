В Ryanair новые протесты: после пилотов на забастовку выходят стюардессы

Сегодня, 10:20

Стало известно, когда пройдет акция протеста сотрудников авиакомпании

Фото: AFP
Фото: AFP

В начале августа-2018 лоукостер Ryanair уже отменил 400 рейсов из-за забастовки пилотов, а теперь сотрудники авиакомпании планируют новый протест. На 12 сентября они объявили забастовку во всех немецких аэропортах. Ожидается, что забастовка продлится в течение суток, передает Deutsche Welle.

В частности, указано, что забастовка начнется в три час ночи в среду, 12 сентября, и продлится до того же времени через сутки.

Профсоюз Ver.di призвал к забастовке немецких бортпроводниц и бортпроводников Ryanair.

Как сообщается, пилоты и бортпроводники добиваются улучшения условий труда и увеличения зарплат. Очередной раунд переговоров между работниками и руководством авиакомпании результатов не принес.

Во время прошлой забастовки только в Германии были отменены 250 рейсов Ryanair. Таким образом, забастовка нарушила планы путешествий более 55 тысяч пассажиров, из них около 42 тысяч – в Германии.

Авиакомпания ранее предложила пассажирам альтернативные билеты на другие рейсы, и заявила о готовности возместить стоимость билета, если замена даты вылета пассажиров не устроит.  
забастовка, забастовки, рейсы, авиакомпания, страйк, Ryanair

Вы сейчас просматриваете новость "В Ryanair новые протесты: после пилотов на забастовку выходят стюардессы". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Для лоукостеров в "Борисполе" расконсервируют отдельный терминал

Вчера, 16:14

Там же предложат работать перевозчикам, которые запросили слоты на пиковое время

Транспорт

Фото: Getty

Ryanair увеличит число рейсов между Польшей и Украиной

7 Сентября, 13:32

Самолеты лоукостера летают в Киев и Львов
Загрузка...

Транспорт

После Ryanair в Украину зайдут еще два лоукостера

4 Сентября, 09:37

Анонс Министерства инфраструктуры подтвердили в "Борисполе"

Транспорт

Все фото: ЦТС

"Европа становится ближе": Ryanair осуществил первый полет в Украину

3 Сентября, 15:18

Первый рейс Берлин - Киев - Берлин приветствовал президент Порошенко
Загрузка...