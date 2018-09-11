В Ryanair новые протесты: после пилотов на забастовку выходят стюардессы

В начале августа-2018 лоукостер Ryanair уже отменил 400 рейсов из-за забастовки пилотов, а теперь сотрудники авиакомпании планируют новый протест. На 12 сентября они объявили забастовку во всех немецких аэропортах. Ожидается, что забастовка продлится в течение суток, передает Deutsche Welle.

В частности, указано, что забастовка начнется в три час ночи в среду, 12 сентября, и продлится до того же времени через сутки.

Профсоюз Ver.di призвал к забастовке немецких бортпроводниц и бортпроводников Ryanair.

Как сообщается, пилоты и бортпроводники добиваются улучшения условий труда и увеличения зарплат. Очередной раунд переговоров между работниками и руководством авиакомпании результатов не принес.

Во время прошлой забастовки только в Германии были отменены 250 рейсов Ryanair. Таким образом, забастовка нарушила планы путешествий более 55 тысяч пассажиров, из них около 42 тысяч – в Германии.

Авиакомпания ранее предложила пассажирам альтернативные билеты на другие рейсы, и заявила о готовности возместить стоимость билета, если замена даты вылета пассажиров не устроит.