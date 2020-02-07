В самолет по-новому: в Украине готовятся изменить требования к пассажирам и перевозчикам

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Пока лоукостеры меняют требования к пассажирам, в Украине планируют обновить и общие правила для авиаперевозчиков. Новшества, в частности, коснутся норм перевозки ручной клади, компенсаций за потерю багажа, время завершения регистрации и посадки на рейс, сообщает Avianews, ссылаясь на проект приказа Государственной авиационной службы (Госавиаслужба).

Так, авиакомпаниям хотят дать право самостоятельно устанавливать время окончания регистрации на рейс и посадки в самолет. Сейчас установлено законодательно ограничение: регистрация должна завершаться не ранее 45 минут, а посадка в самолет – не ранее 15 минут до вылета рейса по расписанию.

Также меняются требования к ручной клади. Сейчас ее общий вес должен быть не более 7 кг, но авиаперевозчик своим решением может увеличить бесплатную норму. Новые правила предусматривают, что минимальная норма ручной клади не должна быть меньше 5 кг. Также прописано, что пассажир дополнительно сверх нормы сможет взять в салон женскую, мужскую сумку или рюкзак. Право устанавливать их вес и габариты дадут авиакомпаниям. Сейчас многие перевозчики по самым низким тарифам позволяют перевозить только один основной предмет ручной клади.

Как и прежде сверх нормы можно будет взять:

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папку для бумаг;

прессу для чтения в полете;

верхнюю одежду;

зонт или трость;

питание для ребенка;

детскую дорожную люльку для младенцев до 1 года;

прогулочную детскую коляску;

складное колесное кресло или костыли.

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В проекте новых правил предлагается отменить требование о бесплатной перебронировке билета, если первый рейс опоздал, и пассажир не успел на второй рейс при оформлении перелетов отдельными билетами.

Также там прописано, что рейс будет считаться отмененным, если его задержка превысила 48 часов. Не считается отмененным рейс, если изменен аэропорт вылета или прилета в границах одного города, или если авиакомпания передала пассажиров другой для перевозки специально организованным рейсом.

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Максимальную ответственность авиаперевозчиков за задержку рейса предлагается поднять с 4694 до 5346 специальных прав заимствований (7324 долларов), а ответственность за повреждение, утерю или задержку багажа с 1131 до 1288 специальных прав заимствований (1765 долларов).

Авиакомпании также могут обязать иметь круглосуточный колл-центр. Сейчас авиаперевозчики должны обеспечивать круглосуточную поддержку только при выполнении рейсов в ночное время.

Напомним, ранее украинский бюджетный авиаперевозчик SkyUp показал новые правила перевозки багажа. Изменения коснулись перевозки ручной клади и спортинвентаря, а также животных.

Новости "Сегодня" также разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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