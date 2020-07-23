Таксисты хранят базы телефонов и адресов пассажиров: законно ли это

Юристы считают, что такие списки - на грани с законом, а в киберполиции говорят, что это справочная информация

Службы такси в Украине формируют учетные базы, в которых номера мобильных телефонов пассажиров сохраняются в привязке к адресам поездки. Перевозчики поясняют, что практикуют сохранение информации для удобства пассажиров и защиты от недобросовестных клиентов. Однако разрешения на хранение данных не просят, что можно расценивать как нарушение приватности. А в случает утечки данных ими могут воспользоваться злоумышленники.

"Я на днях вызвал одно из популярных такси в Киеве. Диспетчер, не дожидаясь, пока я назову точку отправления, сама предложила подать машину на мой домашний адрес. Стало откровенно неприятно, что приватности в такси – ноль. Я переспросил, мол, а что, в вашем такси мой номер телефона записан в привязке к моему домашнему адресу? На этот вопрос диспетчер ответила утвердительно. Мне бояться, конечно, нечего, но помню, что время от времени при вызове такси диспетчеры спрашивают полный адрес, включая номер квартиры. Теперь получается, что в руках службы такси есть сведения о том, что точный адрес такого-то абонента – такой-то", – рассказал нам киевлянин Владимир М.

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Более подробно сайту "Сегодня" ситуацию разъяснил глава профсоюза таксистов Украины Василий Попик.

"База "черных" адресов, то есть таких, куда службы такси не подают машины – они есть практически в каждой службе, – рассказал нам Попик. – Причина формирования таких баз – недобросовестные пассажиры. Есть такие, которые организовывают игру – вызывают сразу несколько машин из разных служб, засекают время, кто за сколько времени приезжает. Теперь о том, что фиксируются номера телефонов и адреса. Нынешние технологии таковы, что все можно увидеть, все знать. Считаю, что это нормально. Кроме того, это даже упрощает жизнь клиенту, вызывающему такси".

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По данным юристов, хранение информации о мобильных номерах в привязке к домашним адресам – на грани закона.

"Согласно законодательству Украины, получение, обработка, распространение и использование информации без разрешения конкретного физического или юридического лица влечет за собой уголовную ответственность. В данном случае имеет место обработка информации, – считает адвокат Иван Либерман. – Такие базы, как правило, попадают в третьи руки. Такие люди могут отследить местонахождение человека, могут навести квартирных воров на его жилье".

Эксперт в области безопасности Сергей Шабовта говорит, что продажа баз уже стала устойчивым бизнесом.

"Эти базы интересны криминальной среде. Кстати, такими базами располагают не только службы такси, но и службы доставки. Такие сведения могут быть первичным катализатором для противоправных действий. В наши дни защищенности от утечки нет, есть дефицит приватности", – говорит Сергей Шабовта.

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Эту практику прокомментировали нам и в МВД.

"Номер мобильного телефона, с которого вызывается такси, и номер дома, к которому человек просит подать авто, не являются персональными данными, – говорит эксперт в области кибербезопасности, декан факультета киберполиции Харьковского университета внутренних дел Вячеслав Марков. – Кроме того, информация служб такси не является базой данных, это, скорее, справочная информация, которая не идентифицирует человека в полной мере. Утечка, конечно, может произойти, но такая информация может понадобиться разве что другой службе такси".

По словам Маркова, тем, кто щепетильно относится к своим данным, стоит пользоваться функцией "Скрытый номер". Впрочем, в службах такси на это ответили, что в таком случае они лишены возможности отправить клиенту сообщение о наличии автомобиля на необходимое время.

По данным киберполицейских, информация, которую пассажир предоставляет водителям через мобильные приложения, также не является персональными данными.

Напомним, ранее в Нацполиции сообщили, что в Черкассах киберполиция разоблачила мужчину, который купил украденные базы с персональными данными и с их помощью покупал дорогостоящую технику.

Также сообщалось, что таксисты отказывались брать пассажиров с детьми из-за отсутствия автокресел. Подробности – в сюжете:

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