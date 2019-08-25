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В Тбилиси впервые заходит крупный лоукостер: когда запустят рейсы

25 августа, 06:29

Авиаперевозчики жаловались на невыгодные условия в столичном аэропорту Грузии

/ Фото: Pixabay

Лоукостер Ryanair, который повысил стоимость приоритетной посадки, в ноябре 2019 года откроет три маршрута из столичного аэропорта Грузии "Тбилиси" и аэропорта "Кутаиси" в Европу.

Ryanair станет первым полноценным крупным лоукостером, который начнет летать в Тбилиси. До этого момента бюджетные авиакомпании избегали полетов в столичный аэропорт Грузии, жалуясь на высокие расценки на обслуживание. Сейчас на грузинском рынке работает венгерский лоукостер Wizz Air.

Так, с 6 ноября лоукостер начнет летать из Тбилиси в аэропорт Бергамо, расположенный недалеко от Милана. Билеты продаются по цене от 27 евро в одну сторону. Рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю.

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С 7 ноября Ryanair запустит рейсы из Кутаиси в Марсель, с 9 ноября – из Кутаиси в Болонью. Минимальные цены на билеты в Марсель начинаются от 27 евро в одну сторону, на рейсы в Болонью – от 21 евро в одну сторону. По обоим направлениям авиакомпания будет совершать полеты два раза в неделю.

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Также в системе бронирования Ryanair появились рейсы Тбилиси – Кельн, которые доступны с 29 марта 2020 года по цене от 50 евро в одну сторону. Указанная на сайте лоукоста частота полетов – два раза в неделю.

Напомним, ранее Ryanair анонсировал 40 маршрутов из Украины. Рост количества полетов из регионов произойдет за счет запуска рейсов из Одессы и Харькова.

При этом новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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Источник: Сегодня

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