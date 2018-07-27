В Украине дорожают билеты на поезда: Омелян объяснил, зачем это нужно

Повышение цен на ж/д билеты в Украине в 2018 году стало объективной необходимостью, ведь пассажирские тарифы не росли уже четыре года. Однако "Укрзализныця" (УЗ) должна повысить и качество сервиса. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Логика очень простая – с 2014 года не повышалась стоимость проезда для пассажиров. В этом есть объективная необходимость, потому что цены выросли и на электроэнергию, и на сырье, и на все остальное. С другой стороны, сначала должен быть улучшен сервис, а затем повышена цена. Но принято такое решение – это решение правительственное. Делает ли это меня счастливым – нет, делает ли это клиента счастливым – нет, потому что они платят больше за тот же уровень сервиса.", – отметил Омелян.

Министр напомнил, что после роста тарифов в УЗ все же запланированы изменения - первые за много лет у компании появилось более миллиарда долларов на капитальные инвестиции. Впрочем, в первую очередь, средства будут вкладываться не в пассажирские перевозки, а в грузовые.

"В первую очередь, это грузовые перевозки, – локомотивы, улучшения технического состояния вагонов, новые вагоны. Но также пассажирский сектор – планируется закупка дизель-поездов; в частности, до конца 2019 года должно быть шесть дизель-поездов Крюковского завода, около 200 пассажирских вагонов", – поделился Омелян планами УЗ.

Глава Мининфраструктуры уточнил, что стоимость пассажирского билета покрывает затраты "Укрзализныци" на саму поездку только на дальних направлениях. Пригородное ж/д сообщение остается убыточным и генерирует ущерб для УЗ в несколько миллиардов гривен.

Напомним, в Украине с 30 мая уже подорожал проезд по железной дороге, а до конца 2018 года "Укрзализныця" повысит тарифы на проезд в поездах до 25,4% суммарно.

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