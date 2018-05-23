В Украине дорожают ж/д билеты: сколько будем платить с июля

С лета проезд для семьи из 4 человек станет дороже на 50—100 грн

В Украине с 30 мая дорожает проезд по железной дороге, сообщила пресс-служба "Укрзализныци". Не намного, всего на 12% от нынешней стоимости билетов. Но в ведомстве уже заявили, что этот рост цен в 2018 году не последний — осенью планируется еще одно повышение. Эксперты рынка пассажирских перевозок говорят, что рост цен оправдан из-за инфляции. При этом отмечают, что средняя стоимость поездки за три года и без того повысилась за счет увеличения числа фирменных поездов и уменьшения обычных пассажирских.

Как подорожает

По ин­­фор­­мации "Укрзализныци", на следующей неделе билеты на все поезда дальнего следования, включая "Интерсити", станут дороже на 12%. Как изменится стоимость билетов в купе и плацкарте — смотрите инфографику. Причина — тарифы на билеты не пересматривались с 2014 года, за это время инфляция в Украине составила более 80%.

"За четыре последних года почти вдвое увеличена зарплата железнодорожников, подорожало топливо, запчасти. Только в 2017 году "УЗ" понесла от перевозки пассажиров 3,6 млрд грн убытка", — сообщили нам в пресс-службе компании.

"УЗ" планирует повысить цены в этом году еще раз — с 1 октября еще на 12%. Таким образом, суммарный рост за год составит более 25% от нынешних цен. Также нам подтвердили, что все билеты до 29 мая включительно продаются по старой цене.

"Сегодня" подсчитала, насколько подорожает летний от­­дых для семьи из трех киевлян (двоих взрослых и двоих детей, 10 лет и 12 лет) при поездке в купейном и плацкартном вагоне на отдых к морю (Бердянск) и в горы (Ивано-Франковск). Сейчас для них купе до Бердянска обойдется в 886 грн (с учетом скидки на детские билеты в 25%), в плацкарте — в 542 грн. До Ивано-Франковска соответственно придется выложить 700 и 445 грн. После подорожания стоимость семейного вояжа в один конец до Бердянска составит 992 грн (+106 грн), до Ивано-Франковска — 498 грн (+53 грн). Для сравнения: поездка автобусом к морю обойдется семье в 2200 грн, в горы — в 1688 грн, так как в период с 15 мая до 1 октября 25% скидка для детей до 14 лет на проезд в автотранспорте не действует. Как со­­общили нам в одной из компаний-автоперевозчиков, пока повышать цену на билеты они не собираются.

"Если литр дизтоплива, как прогнозируют, подорожает на гривню, то, возможно, повысится и цена билета, оценочно на 1,5—2%", — уточнили нам в компании.

В деньгах это, например, для билета на автобус Киев — Бердянск составит 8—11 грн.

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Обоснование

Как разъяснил нам эксперт по транспорту Александр Кава, повышение стоимости ж/д билетов обоснованно, и оно по-прежнему не покрывает убыточности перевозки пассажиров.

"Во всем мире пассажирские перевозки дотирует государство либо собственник дороги, — говорит Кава. — Пассажир у нас оплачивает 30% стоимости билета, остальное субсидируется за счет грузоперевозок. Но возможности субсидирования небезграничны, особенно после того, как из-за событий в Донбассе резко снизился поток грузов, как транзитных, так и внутри Украины. Поэтому надо ожидать дальнейшего роста цент на билеты".

Эксперт Владимир Шляховой отмечает, что формально тарифы на билеты три года не росли, но стоимость проезда дорожала из-за желания улучшить сервис: