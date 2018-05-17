В Украине дорожают ж/д билеты: сколько будут стоить путешествия на поездах

Со следующей недели в Украине подорожают железнодорожные билеты. "Укрзализныця" анонсировала рост цен еще несколько месяцев назад, и вот наконец получила согласие правительства. Журналисты "Сегодня" выясняли, улучшится ли качество пассажирских перевозок после подорожания.

Через несколько дней ж/д тариф на перевозку пассажиров вырастет на 12%. Поэтому плацкартное место в самом дешевом пассажирском поезде Киев – Львов будет стоить 120 грн вместо нынешних 108 грн. Самый бюджетный билет в купе обойдется в 270 грн вместо 240 грн. Но больше всего ударят по кошельку цены на путешествия в "Интерсити+". Проехаться в первом классе из Киева во Львов можно будет за 670 грн. Сейчас билет стоит 597 грн. Похожие цены и по направлению Киев – Харьков. После подорожания плацкартное место в пассажирском поезде будет стоить 150 грн, купе – от 250 грн. Место в "Интерсити+" – 565 грн.

При этом состояние некоторых отечественных поездов просто шокирует. В "Укрзализныце" обещают отремонтировать вагоны, но не все и не сейчас.

"Запланировано за следующие 5 лет восстановить по крайней мере половину всего парка спальных вагонов железной дороги. Большая часть вагонов будет оборудована и кондиционерами и розетками", – рассказал и.о главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

До конца года руководство железной дороги анонсирует еще одно повышение цен – на 10%. Это необходимо, чтобы хватило денег на ремонт, уверяют в "Укрзализныце".

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Между тем, простые железнодорожники объявили забастовку из-за низких зарплат и ужасного состояния подвижного состава.

"Фотографии кабин локомотивов – это ужас полный. Сигнальных лампочек нет, все обветренные. А на сидении, на котором должна ехать локомотивная бригада, места вообще не. Скоростемер разобран", – жалуется председатель Свободного профсоюза машинистов депо "Кременчуг" Сергей Москалец.

Отразится ли забастовка работников железной дороги на графике поездов, в "Укрзализныце" не комментируют.

Напомним, "Укрзализныця" собиралась повысить цены на пассажирские железнодорожные перевозки с 1 апреля 2018 года. При этом глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян отмечал, что для повышения цен на ж/д билеты УЗ должна увеличить уровень комфорта в поездах. После этого повышение тарифов было отложено.