В Украине грядет "вокзальная" реформа: что изменится

В "Укрзализныце" создадут новый филиал – специально для управления ж/д станциями

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В Украине в 2019 году запускается пилотный проект по концессии железнодорожных вокзалов. Кроме того "Укрзализныця" (УЗ) подготовила дорожную карту по созданию филиала, который займется управлением вокзалами. Филиал будет называться "Вокзальная компания" и заработает до конца 2019 года, рассказал директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики "Укрзализныци" Антон Саболевский.

"Цель – усовершенствовать систему управления вокзалами, повысить эффективность их деятельности, в том числе за счет минимизации дублирующих функций. К главным целям относится и сокращение финансовых затрат", – сказал Саболевский в интервью медиацентру "Магистраль".

Он напомнил, что вокзалы, находящиеся в управлении УЗ, в 2018 году показали отрицательный финансовый результат – "минус" 405 млн гривен. Чтобы исправить положение, УЗ планирует три этапа реорганизации:

передача в филиал "Вокзальная компания" внеклассных вокзалов, которые сейчас находятся в управлении филиала "Пассажирская компания";

поэтапная передача объектов I-III класса региональных филиалов (более 100);

передача вокзалов IV, V категорий (1,2 тыс.), а также остановочных пунктов (2,3 тыс.).

По мнению Саболевского, далеко не каждый вокзал в Украине после реформы будет иметь начальника.

"Мы отходим от того, что каждый вокзал должен иметь начальника. Выделены базовые структурные подразделения, руководители которых будут управлять вокзалами на прилегающей территории. Например, глава станционного комплекса Киев-Пассажирский станет управлять вокзалами в Жмеринке и Фастове. А, например, начальник вокзала Львов будет отвечать за объекты на пассажирских станциях Трускавец, Моршин, Самбор. Мы отработали четкую иерархию, в которой будет выделено 19 "якорных" вокзалов – по два-четыре на каждый региональный филиал", – рассказал Саболевский.

Реорганизация, как отмечают в УЗ, проходит по немецкой модели управления, когда все вокзалы и остановочные пункты передаются на баланс одного филиала. Такую модель использовала государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn. На момент основания "вокзального" филиала в 2001 году она имела в управлении почти 11 тыс. объектов, теперь их вдвое меньше – 5,5 тыс.

"В Германии железнодорожную станцию может купить любой. Очень много случаев, когда на малодеятельных участках новыми владельцами cтановятся не только юридические, но и физические лица. Для них это средство осуществления коммерческой деятельности. Кто-то берет с целью развития туризма, однако иногда и обслуживают поезда. В странах Евросоюза отработан механизм выставления на продажу станций через аукционы", – объяснил Саболевский.

Напомним, ранее в УЗ отмечали, что железнодорожные вокзалы являются убыточными. Так, на содержание ж/д вокзалов "Укрзализныця" тратит полмиллиарда гривен в год. Именно поэтому появилась идея отдать вокзалы в концессию.

Это значит, что бизнес может получить вокзалы в распоряжение на 20-30 лет взамен на их модернизацию. Для передачи в концессию ж/д вокзалы планировали сгруппировать и передать в отдельную структуру в составе УЗ.

Подробнее о будущем украинской "железке" читайте на сайте "Сегодня" в материале "Частные поезда и тарифы: что хотят сделать с железной дорогой в Украине".

Ранее мы рассказывали, какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци":

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