В Украине хотят ввести платный проезд для грузовиков: за что и сколько

"Укравтодор" предлагает брать плату с владельцев грузовиков за пользование дорогами. В парламенте уже зарегистрировали два законопроекта. Таким образом, хотят направить дополнительное финансирование на поддержание состояния дорог.

Сколько хотят получить денег за счет грузовиков, разбирался сайт "Сегодня".

Денег на дороги не хватает

Дороги в Украине ремонтируют и строят за деньги из Дорожного фонда. Он, в свою очередь, наполняется за счет акциза и таможенных сборов на горючее, автомобили, шины, а также штрафов за нарушение ПДД. Так, в этом году на дороги потратят 69,7 млрд грн. Однако этого мало. За следующие пять лет Кабмин планирует отремонтировать 24 тыс. км дорог. Из них в этом году хотят построить 4,2 тыс. км.

Реклама

Чтобы денег хватило, в Верховной Раде предлагают брать деньги с владельцев грузовиков. Для этого в парламенте зарегистрировали два законопроекта – № 3544 и 3545. По исследованиям, на которые ссылаются авторы проекта, грузовики изнашивают дороги до 50 тыс. раз больше, чем легковые машины. А система налогообложения в Украине этого не учитывает. Получается, что все собственники транспортных средств платят за ремонт дорог акцизами одинаково. Поэтому в "Укравтодоре" предлагают брать за проезд грузовиков больше.

"Чтобы отремонтировать 4000 км дорог, кроме средств Дорожного фонда, в этом году привлекли 19,3 млрд кредитов и 35 млрд грн, выигранных Украиной у "Газпрома". В ином случае "Укравтодор" не мог бы рассчитывать на ремонт 4000 км. Поэтому дальше надо решать вопрос финансирования или повышением акциза или введением платы за проезд для грузовиков", – говорит Артем Безуглый, директор Государственного дорожного научно-исследовательского института им. М.П. Шульгина.

Европейские страны, кстати, уже давно берут плату за проезд грузовиков. В том числе такая практика есть в Чехии, Польше, Словакии, Латвии и Турции. Тариф за пользование дорогами колеблется от 2,2 грн до 11 грн за километр проезда и зависит от веса транспортного средства, класса дороги, времени проезда и других критериев.

/ Фото: Укравтодор

Реклама

Например, в соседней Беларуси ввели систему оплаты за проезд с 1 августа 2013 года. За пользование дорогами платят все автомобили массой более 3,5 тонны. Протяженность платных дорог составляет 1787 км. Плата взимается автоматически при прохождении специальных рамок.

Это не первая попытка "Укравтодора" ввести плату за проезд. В 2015 году ведомство инициировало законопроект, который бы позволил взимать плату за проезд грузовиков тяжелее 12 тонн. Проект год пролежал в парламенте, в итоге депутаты его отклонили.

К слову, ввести дополнительную плату за проезд – это еще и условие Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Страна должна ввести в законодательство нормы Директивы 1999/62/ЕС от 17 июня 1999 года "О взыскании платы с грузовых транспортных средств за использование определенных инфраструктур".

Читайте также: Когда в Украине появятся платные дороги: глава "Укравтодора" назвал сроки

С кого хотят брать деньги

Реклама

Деньги будут брать со всех грузовиков тяжелее 12 тонн, собирать оплату – через спутниковые технологии (систем GNSS). На дорогах установят оборудование – оно будет считывать информацию со специальных устройств, которыми должны быть оснащены грузовики весом более 12 тонн. За нарушение норм перевозчику грозит штраф – 8500 грн, отдельно еще оштрафуют водителя на 3220 грн, а за повторное нарушение – 6460 грн.

Какой именно будет тариф, пропишут в отдельном порядке после того, как в законодательство внесут изменения. Будут указаны максимальный размер оплаты, градация тарифов, перечень дорог, за проезд по которым придется платить.

Авторы законопроекта подсчитали, что если средний тариф будет 1-3 грн/км, то дополнительные поступления составят 9 млрд грн. Это из расчета, что в Украине 1,5 млн грузовиков, не учитывая иностранные. Точная цифра будет зависеть от того, на каких дорогах будет взиматься оплата и по какому тарифу.

Чтобы собирать деньги, создадут отдельную структуру. В законопроекте говорится, что это может быть как государственное, так и частное предприятие, которое будет работать в условиях государственно-частного партнерства.

Если депутаты примут законопроект, то он вступит в силу с 1 января следующего года. Правда, по законопроекту №3544 до конца 2023 года он будет распространяться только на иностранных перевозчиков. Потом новшество коснется и украинских грузовиков. Второй проект – №3545 – предполагает платный проезд сразу для всех грузовиков весом более 12 тонн.

"В европейских странах оплата – для всех перевозчиков. Идея о поддержке национальных перевозчиков имеет право быть, особенно после длительного карантина. Этот вопрос сейчас обсуждается. Мы обсуждали его с нашими перевозчиками – они готовы платить, если в итоге это даст качественные дороги", – отмечает Артем Безуглый.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Плата будет взиматься за проезд грузовиков на дорогах общего пользования, отмечает Безуглый. Это не относится к концессионным дорогам или грузовикам с перевесом.

"Норма будет касаться всех транспортных средств весом более 12 тонн. Это делается исключительно для пополнения Дорожного фонда. В будущем эта цифра может меняться. В Германии сначала плату взимали с грузовиков весом более 12 тонн, потом снизили до 3 тонн, и они таким образом развивают свою сеть дорог", – отмечает Безуглый.

Однако ограничения по весу останутся. Сейчас допустимый вес грузовика – 40 тонн. Если вес транспортного средства более 40 тонн, надо платить штраф. По факту у нас система весового контроля сейчас не работает, но "Укравтодор" и Укртрансбезопасности делают ставку на комплексы весового контроля Weight-in-Motion (WiM). Пока они установлены на въездах в Киев. WiM позволяет взвешивать транспорт автоматически во время движения. В будущем при нарушении габаритно-весовых ограничений собственнику автомобиля будет приходить штраф по адресу регистрации. Статистика по Киеву показывает, что 40% грузовиков въезжают в столицу с перегрузом.

Так, в этом году 23 комплекса WiM установят в 15 областях. Ну а пока в "Укравтодоре" предлагают перевозчикам присоединиться к меморандуму "Лига WiM", который берет обещание с перевозчиков, что те не будут нарушать габаритно-весовые ограничения.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в прошлом году объемы строительства в Украине выросли на 20% по сравнению с 2018 годом. В 2019 году по сравнению с предыдущим годом увеличение объемов строительных работ зафиксировано в 22 областях Украины и в Киеве. А из госбюджета на строительство выделили 40,6 млрд грн.

В этом году власть обещает построить рекордное количество дорог в Украине. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама