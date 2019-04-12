В Украине могут появиться "косые" пешеходные переходы

Минрегионстрой уже изучает опыт европейских стран

Фото: Getty Images

В Украине изучают возможность обустройства пешеходных переходов на перекрестках в виде так называемой "косой зебры". Об этом сообщил замглавы Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

Речь идет о переходах, где разметка наносится не перпендикулярно тротуару, а наискось или по диагонали.

"В Европе большинство пешеходных переходов – наземные, а не подземные, как у нас. Несмотря на это, аварий там в разы меньше. Все благодаря разумному проектирования улиц и дорог", - написал Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

По оценкам экспертов, благодаря "косой зебре" водителям легче видеть, есть ли на пешеходном переходе люди. Таким образом, снизится риск наезда на пешехода или осуществления аварийной ситуации. Более того, такой вид "зебры" повышает внимательность самого пешехода и заставляет его смотреть в сторону транспортных средств.

Напомним, ранее в Украине разрешили строить автоматизированные многоэтажные парковки. Проектировать и устанавливать такие конструкции можно будет уже с 1 июля 2019 года.

Кроме того, в Украине разрешат строить парковки на крышах зданий. В Кабмине придумали, как решить проблему нехватки места для автомобилей.

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