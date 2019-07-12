В Украине могут появиться "косые зебры"

По словам Парцхаладзе, такие пешеходные переходы могут уменьшить число аварий на них до 10%

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В проекте новых изменений в государственные строительные нормы (ГСН) "Улицы и дороги населенных пунктов", в которые ранее внесли предложение о классификации улиц по функциональному назначению, появился пункт, предоставляющий возможность устраивать наземные пешеходные переходы с "косой зеброй" под углом к тротуару до 70 градусов.

Проект изменений разрабатывают специалисты ГП "Государственный дорожный научно-исследовательский институт". Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

"Казалось бы незначительное, но такое важное для безопасности на пешеходных переходах изменение – проектировать их не под прямым углом к ​​тротуару, а чуть наискось. Первое – от этого пешеходов становится лучше видно для водителей, второе – сами пешеходы начинают автоматически смотреть в сторону движения автомобилей", – цитирует его пресс-служба Минрегиона.

Парцхаладзе добавил, что такие "зебры" успешно функционируют в Париже (Франция), Брюсселе (Бельгия) и других городах Европы.

"И действительно, аварий на таких переходах происходит до 10% меньше. Если только изменением угла расположения "зебры" можно спасти чью-то жизнь, то почему это не делать у нас, в Украине?" – подчеркнул он.

Ранее новости "Сегодня" сообщали. что в Украине разрешат проектировать общественные здания высотой до 150 метров (около 50 этажей). В действующих нормах максимальная высота, по которой можно проектировать жилые дома и общественные здания, составляет 100 метров.

Кроме того, разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования.

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