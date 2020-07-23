В Украине могут появиться швейцарские поезда

"Укрзализныця" (УЗ), которую вновь готовят к реформе, изучает возможность привлечь швейцарские компании к обновлению пассажирского подвижного состава. Об этом сообщила пресс-служба УЗ. Эту тему руководство компании обсудило с представителями компании Stadler.

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"Поезда этого производителя положительно зарекомендовали себя на широкой колее. Поезда производства этой компании успешно используются белорусской железной дорогой для организации городской электрички и региональных перевозок. Мы заинтересованы в сотрудничестве со Stadler, но пригородные перевозки являются для "Укрзализныци" сверхубыточными. Поэтому мы пытаемся прийти к европейской модели приобретения подвижного состава и предлагаем органам государственной власти рассмотреть финансирование за счет бюджетных средств", – сказал и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

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По словам Юрика, поезда производства Stadler также могут быть задействованы в реализации проекта Kyiv City Express – городской электрички Киева.

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Как известно, президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Министерство инфраструктуры начнет план реформирования "Укрзализныци" сразу после окончания карантина.

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Напомним, госкомпания хочет в будущем продавать билеты так, как их продают авиакомпании-лоукостеры – со скидкой, привязанной ко времени приобретения билета. Чем раньше приобрести билет, тем дешевле он обойдется.

Также новости "Сегодня" рассказывали о новой услуге "Укрзализныци", которую она предложила пассажирам, – доставке ручной клади. Багаж смогут доставить либо с вокзала на вокзал, либо адресно – от двери до двери. В том, каковы преимущества этой услуги и сколько она стоит, смотрите в сюжете:

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