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В Украине могут вырасти тарифы на грузоперевозки

Сегодня, 06:06

Вопрос обсуждался в Государственной регуляторной службе

В Украине могут вырасти тарифы на грузоперевозки Транспорт Вопрос обсуждался в Государственной регуляторной службе

"Укрзализныця" намерена поднять тарифы на грузовые перевозки. Для предприятий, которые пользуются услугами, стоимость перевозок может вырасти на 14,2%, а потом ежеквартально – еще на 2,5%.

Сегодня этот вопрос обсуждался в Государственной регуляторной службе Украины. Как восприняли такую ​​новость предприниматели, в бизнес ассоциации и кто в результате за все заплатит, рассказали корреспонденты "Сегодня".

"Укрзализныця" ищет деньги на развитие. На средства, полученные после повышения, обещает обновлять вагоны и улучшать услуги.

"Это вопрос непростой, он требует обсуждения, несмотря на то, что мы два года уже, в принципе, это обсуждаем… Мы готовы к диалогу, к корректировкам, обсуждению дополнительных формул и так далее, чтобы это было приемлемо и для "Укрзализныци", и для бизнеса", – заявил председатель правления компании Евгений Кравцов.

В свою очередь глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина сообщила, что и бизнесу, и железной дороге необходимо стратегическое решение.

Участники совещания говорили о последствиях повышения тарифа на грузовые перевозки в течение трех часов. В итоге инициативу "Укрзализныци" не поддержали и рекомендовали создать экспертную рабочую группу для обсуждения вопроса.

Железнодорожники, эксперты и промышленники должны подсчитать затраты и подготовить объяснения, чтобы найти оптимальную цену.

Новое совещание пройдет через неделю, на нем планируется объявить окончательное решение.

Напомним, в финансовом плане "Укрзализныци" на 2019 год предусмотрено повышение пассажирских тарифов на 25,4%. Но такое решение еще должен утвердить Кабмин, и до этого момента вопрос индексации пассажирских тарифов не стоит. Подробнее читайте в материале "Сегодня": "К концу года "Укрзализныця" представит новый стандарт пассажирских вагонов": интервью с Евгением Кравцовым

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Тег Укрзализныця, тарифы, Кравцов

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Сегодня

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