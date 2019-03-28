В Украине начали расследование "драконовских" правил провоза багажа в самолетах

Изменение багажной политики авиакомпаний не сделало билеты дешевле, считают в АМКУ

Фото: Pixabay

В Украине начали расследование "драконовских" правил провоза багажа в самолетах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fc1/d30/5c6fc1d303155.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fc1/d30/5c6fc1d303155.jpg 2019-03-28T16:44:22+02:00 Транспорт Изменение багажной политики авиакомпаний не сделало билеты дешевле, считают в АМКУ

Новые правила перевозки ручной клади лоукостеров Ryanair и Wizz Air, а также авиакомпании МАУ заинтересовали Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Ведомство начало расследование ситуации, сообщил глава Киевского областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в колонке на "Экономической правде".

По его словам, в обосновании изменений компании ссылаются на необходимость обеспечения дешевизны билетов. При этом правила никак не повлияли на цену билетов и качество услуг, отмечает Хмельницкий.

По его мнению, такая ситуация также может расцениваться как введение потребителя в заблуждение.

"При поиске билетов на сайте авиакомпании первой мы видим цену на самый низкий по стоимости тариф, и только при выборе соответствующего рейса открывается весь перечень тарифов. То есть потребитель услуги покупает билет не по той цене, которую он первой увидел при поиске, а по значительно более высокой", - пишет Хмельницкий.

По результатам проверки АМКУ компаниям грозит штраф в размере до 5% дохода от реализации услуг за последний отчетный год.

Ранее Ryanair и Wizz Air оштрафовали в Италии за те же правила по ручной клади и багажу. Антимонопольщики пришли к выводу, что лоукостеры обманывают потребителей.

Напомним, с 1 ноября 2018 года Wizz Air разрешает брать в салон одну сумку размером максимум 40х30x20 см. Вес – до 10 кг. Ранее объем составлял 55х40х23 см. Теперь такая ручная кладь должна полностью помещаться под сидение и не занимать верхнюю "багажную" полку в салоне. Пользоваться полкой смогут только те пассажиры, которые оплатят услугу WIZZ Priority – она позволяет взять в салон дополнительный чемоданчик размером 55x40х23 см, а также пройти в самолет вне очереди.

Сумка, которую с 1 ноября можно бесплатно взять в салон Ryanair, чуть меньше, чем у Wizz Air – максимум 40x25х20 см и 10 кг. Впрочем, раньше эти габариты были еще скромнее – 35х20х20 см. У Ryanair платная "приоритетная посадка" позволяет взять в салон еще одну единицу ручной клади – чемоданчик 55х40х20 см. Сдать в багаж у Ryanair можно сумку до 10 кг за 8 евро.

Требования ужесточила и МАУ — за ноутбук в руках придется доплатить:

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