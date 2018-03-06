В Украине нашли дополнительные деньги на дороги: что отремонтируют

Кабинет министров Украины утвердил пять дополнительных бюджетных программ ремонта и строительства дорог на 2018 год. Об этом сообщил и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак.

Он напомнил, что основная бюджетная программа на 6,6 млрд грн предусматривает продолжение работ на тех участках дорог, которые начали ремонтировать в прошлом году.

Новак добавил, что кроме этого, утверждены пять отдельных бюджетных программ с отдельным финансированием:

Проект GО Highway, на который планируется выделить 4 млрд грн.

"В рамках проекта мы должны практически полностью отремонтировать дорогу от Львова до Умани", – отметил Новак.

Продолжение ремонта дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский, на который будет выделено 2 миллиарда гривен.

"Эти средства будут направлены на завершение строительства обхода вокруг города Лубны в Полтавской области и окончание ремонта на участке Харьков – Славянск в Харьковской области", – сообщил и.о. главы "Укравтодора".

Отдельное бюджетное финансирование ремонта дороги Р-46 Харьков – Ахтырка в Харьковской и Сумской областях на 1 млрд гривен.

в Харьковской и Сумской областях на 1 млрд гривен. Использование 2 млрд гривен на ремонт дороги Н-31 Днепр – Решетиловка в Днепропетровской и Полтавской областях.

в Днепропетровской и Полтавской областях. Ремонт дороги Н-03 Черновцы – Хмельницкий – Житомир, на который предусмотрен 1 млрд гривен.

Как известно, дороги в Украине изношены на 95-97%. В 2017 году "Укравтодор" восстановил порядка 2000 км – около 1% от всей протяженности трасс. Такими темпами стране не хватит и 100 лет, чтобы восстановить все дорожное покрытие. Кроме того, трассы нуждаются в ежегодном ремонте. Ранее сайт "Сегодня" узнал, как Украине построить качественные трассы раз и навсегда.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман также пообещал, что строить дороги в Украине будут по-новому: