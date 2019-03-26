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В Украине назначили дополнительные поезда к Пасхе и майским праздникам

Сегодня, 18:58

"Укрзализныця" назначила семь дополнительных поездов

Фото: Данил Павлов, Сегодня
В Украине назначили дополнительные поезда к Пасхе и майским праздникам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8ef/c44/5c78efc44cfdd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8ef/c44/5c78efc44cfdd.jpg Транспорт "Укрзализныця" назначила семь дополнительных поездов

"Укрзализныця" назначила семь дополнительных поездов к Пасхальным и майским праздникам, информирует пресс-служба компании.

"В этом году у украинцев будет пять выходных подряд – с 27 апреля по 1 мая. "Укрзализныця" заранее готовится к дням повышенного спроса на перевозки в Пасхальные и майские праздники и уже назначила семь дополнительных поездов и дополнительные рейсы графиковых поездов", – сказано в сообщении.

В этот период будут курсировать такие дополнительные поезда:

  1. № 191/192 Киев – Львов (26 и 27 апреля, 1 и 5 мая): отправление из Киева – в 7:42, прибытие во Львов – в 17:59; в обратном направлении: отправление из Львова – в 11:54, прибытие в Киев – в 21:47.
  2. № 197/198 Киев – Ковель (26 и 30 апреля): отправление из Киева – в 6:17, прибытие в Ковель – в 15:11; в обратном направлении: отправление из Ковеля – в 11:27, прибытие в Киев – в 20:45.
  3. № 162/161 Киев – Николаев: отправление из Киева 1 и 5 мая – в 14:35, прибытие в Николаев – в 4:53; отправление из Николаева 30 апреля и 4 мая – в 21:47 и прибытие в Киев – в 12:28.
  4. № 223/224 Киев – Одесса (27 апреля, 1 и 5 мая): отправление из Киева – в 8:35, прибытие в Одессу – в 17:51; в обратном направлении: отправление из Одессы – в 11:08, прибытие в Киев – в 20:31.
  5. № 179 Киев – Днепр (27 апреля, 1 и 5 мая): отправление из Киева – в 8:03, прибытие в Днепр – в 17:57; отправление из Днепра – в 12:20, прибытие в Киев – в 22:04.
  6. № 164/163 Киев – Харьков (27 апреля и 1 мая): отправление из Киева – в 5:37, прибытие в Харьков – в 13:45; в обратном направлении: отправление – в 14:05, прибытие в Киев – в 21:37.
  7. № 168 Львов – Одесса (27 и 30 апреля, 1 и 5 мая): отправление из Львова – в 9:16, прибытие в Одессу – в 20:39: отправление из Одессы – в 10:18, прибытие во Львов – в 21:05.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поездов №670 Кременчуг – Бахмач, №774 Киев – Шостка, №782 Киев – Черкассы, №779 Сумы – Киев – Винница.

Билеты уже можно приобрести на сайте "Укрзализныци" и в железнодорожных кассах.

Ранее "Укрзализныця" сообщила, что из-за перехода Украины на летнее время с 31 марта 2019 года частично изменяется график движения трех скоростных поездов: № 711 Константиновка – Киев, № 724 Киев – Харьков и № 764 Одесса – Киев.

Также сообщалось, что, согласно Соглашению об Ассоциации с Европейским Союзом, Украина до 2022 года должна создать конкурентные условия на железной дороге. В парламент уже внесли законопроект о "ж/д реформе". "Сегодня" разобрались, что депутаты Верховной Рады хотят сделать с железной дорогой в Украине.

Мы также рассказывали, какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци":

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Тег Укрзализныця, поезда, праздники, Пасха

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Сегодня

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