В Украине назначили дополнительные поезда на лето
Добавочные рейсы учитывают курортные предпочтения украинцев
"Укрзализныця" (УЗ) назначила на летний период еще четыре дополнительных поезда, увеличив, таким образом, количество дополнительных поездов до 26. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Так, поезд № 767 Киев – Херсон будет курсировать 2, 4, 6, 9, 11, 13 июля, с 15 июля по 31 августа – каждые понедельник, вторник, четверг и субботу.
Поезд № 251/252 Харьков – Днепр – Одесса – с 20 июня по 20 сентября через день.
Поезд № 076 Киев – Кривой Рог – Херсон в июне будет отправляться 14, 15, 17, 18, 25, 26, 30 числа, в июле – 1,3, 4, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 28, в августе – 1, 2, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29.
Поезд № 80 Киев – Днепр – Новоалексеевка в июне будет курсировать 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 числа. В июле он отправится 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13,16, 17, 20, 21 , 24, 25, 28, 29 числа, а в августе – 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30.
УЗ также добавила поезда на праздники Троицы и Дня Конституции, на которые украинцев ждут дополнительные выходные. В частности, назначен поезд № 191/192 Киев – Львов на 17 июня, № 237 Киев – Днепр на 14, 17, 27 и 30 июня.
Поезду № 779/780 Сумы – Киев продлен маршрут следования в Винницу. Он будет курсировать по 6, 7 дням недели, 14 17, 28 июня и 1 июля.
Также в дополнительные рейсы отправится поезд № 86/85 Львов – Новоалексеевка. Из Львова с 31 мая по 7 сентября он будет курсировать по нечетным числам. Обратно – 1 июня, со 2 июня по 8 сентября по четным числам.
Напомним, ранее сообщалось, что движение поездов через Кропивницкий приостановили на две недели. Пять поездов уже изменили свои маршруты:
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