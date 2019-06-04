В Украине назначили дополнительные поезда на лето

Добавочные рейсы учитывают курортные предпочтения украинцев

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

"Укрзализныця" (УЗ) назначила на летний период еще четыре дополнительных поезда, увеличив, таким образом, количество дополнительных поездов до 26. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Так, поезд № 767 Киев – Херсон будет курсировать 2, 4, 6, 9, 11, 13 июля, с 15 июля по 31 августа – каждые понедельник, вторник, четверг и субботу.

Поезд № 251/252 Харьков – Днепр – Одесса – с 20 июня по 20 сентября через день.

Поезд № 076 Киев – Кривой Рог – Херсон в июне будет отправляться 14, 15, 17, 18, 25, 26, 30 числа, в июле – 1,3, 4, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 28, в августе – 1, 2, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29.

Поезд № 80 Киев – Днепр – Новоалексеевка в июне будет курсировать 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 числа. В июле он отправится 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13,16, 17, 20, 21 , 24, 25, 28, 29 числа, а в августе – 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30.

УЗ также добавила поезда на праздники Троицы и Дня Конституции, на которые украинцев ждут дополнительные выходные. В частности, назначен поезд № 191/192 Киев – Львов на 17 июня, № 237 Киев – Днепр на 14, 17, 27 и 30 июня.

Поезду № 779/780 Сумы – Киев продлен маршрут следования в Винницу. Он будет курсировать по 6, 7 дням недели, 14 17, 28 июня и 1 июля.

Также в дополнительные рейсы отправится поезд № 86/85 Львов – Новоалексеевка. Из Львова с 31 мая по 7 сентября он будет курсировать по нечетным числам. Обратно – 1 июня, со 2 июня по 8 сентября по четным числам.

Напомним, ранее сообщалось, что движение поездов через Кропивницкий приостановили на две недели. Пять поездов уже изменили свои маршруты:

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