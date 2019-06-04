Сделать стартовой
26,85
29,95
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости транспорта

В Украине назначили дополнительные поезда на лето

4 июня, 15:05

Добавочные рейсы учитывают курортные предпочтения украинцев

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

"Укрзализныця" (УЗ) назначила на летний период еще четыре дополнительных поезда, увеличив, таким образом, количество дополнительных поездов до 26. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Так, поезд № 767 Киев – Херсон будет курсировать 2, 4, 6, 9, 11, 13 июля, с 15 июля по 31 августа – каждые понедельник, вторник, четверг и субботу.

Поезд № 251/252 Харьков – Днепр – Одесса – с 20 июня по 20 сентября через день.

Поезд № 076 Киев – Кривой Рог – Херсон в июне будет отправляться 14, 15, 17, 18, 25, 26, 30 числа, в июле – 1,3, 4, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 28, в августе – 1, 2, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29.

Поезд № 80 Киев – Днепр – Новоалексеевка в июне будет курсировать 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 числа. В июле он отправится 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13,16, 17, 20, 21 , 24, 25, 28, 29 числа, а в августе – 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30.

УЗ также добавила поезда на праздники Троицы и Дня Конституции, на которые украинцев ждут дополнительные выходные. В частности, назначен поезд № 191/192 Киев – Львов на 17 июня, № 237 Киев – Днепр на 14, 17, 27 и 30 июня.

Поезду № 779/780 Сумы – Киев продлен маршрут следования в Винницу. Он будет курсировать по 6, 7 дням недели, 14 17, 28 июня и 1 июля.

Также в дополнительные рейсы отправится поезд № 86/85 Львов – Новоалексеевка. Из Львова с 31 мая по 7 сентября он будет курсировать по нечетным числам. Обратно – 1 июня, со 2 июня по 8 сентября по четным числам.

Напомним, ранее сообщалось, что движение поездов через Кропивницкий приостановили на две недели. Пять поездов уже изменили свои маршруты:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Укрзализныця, поезда, троица, дополнительные поезда, День Конституции

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине назначили дополнительные поезда на лето". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, когда поезд из Китая в Европу пустят через Украину

31 мая, 12:19

Киев работает с партнерами из других стран, заверили в Мининфраструктуры

Будут кормить: в украинских поездах ввели новую услугу

30 мая, 17:17

"Укрзализныця" анонсировала улучшение сервиса на официальной странице в Facebook

В Украине грядет "вокзальная" реформа: что изменится

29 мая, 13:30

В "Укрзализныце" создадут новый филиал – специально для управления ж/д станциями

Между Украиной и Молдовой пустят контейнерный поезд

29 мая, 11:00

Сейчас грузы от Одессы до Кучургана перевозят с помощью автомобилей

Зеленский сменил имя и фамилию в Facebook

В ИС рассказали о "прелестях" отдыха в единственном курорте ОРДЛО

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

США решили остановить строительство «Северного потока-2»

В СНБО прокомментировали идею объявления Украиной дефолта

Ученые показали лицо человека, жившего 1300 лет назад: фото

Сыровацкий: необходимо находить форматы для объединения общества

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Сегодня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

2 июня, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

2 июня, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

2 июня, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Ахметов поделился мнением о возвращении Коломойского в Украину

"Беги отсюда!": спасшаяся пассажирка рассказала о произошедшем

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь